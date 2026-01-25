Отмениха двубой на UFC 324 заради подозрителни залози

Двубой от галавечерта UFC 324 в Лас Вегас е бил отменен заради притеснения със залози. След края на събитието в T-Mobile Arena президентът на UFC Дейна Уайт потвърди подозренията, че срещата между Александър Ернандес и Майкъл Джонсън е била отменена след сигнал от служби за мониторинг на почтеността на залаганията.

„Точно така беше“, каза Уайт на пресконференцията след мачовете. „Случи се отново. Получихме обаждане от службата за интегритет. Казах: "Няма да правя тези глупости отново." И затова махнахме мача.“

UFC вече се е сблъсквала поне с два случая на подозрителни движения в коефициентите за залагане — през 2022 г. с треньора Джеймс Краузе и през ноември 2025 г. с боеца Айзък Дългариан.

За разлика от тези случаи, този път организацията успя да предотврати евентуални проблеми, които биха възникнали, ако двубоят се беше състоял. Това обаче оставя Уайт несигурен относно близкото бъдеще на Ернандес и Джонсън. Въпреки това той заяви, че ФБР вече се занимава със случая.

„ФБР така или иначе вече е дълбоко въвлечено в подобни неща“, каза Уайт. „Сигурен съм, че и този случай ще бъде следващият.“

Изглежда, че парите са започнали да идват основно в полза на Джонсън срещу Ернандес, след което някои букмейкъри са спрели специалните залози и са ограничили максималните суми за залагане.

Нито Ернандес, нито Джонсън са коментирали инцидента след отмяната на мача.