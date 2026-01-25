Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Отмениха двубой на UFC 324 заради подозрителни залози

Отмениха двубой на UFC 324 заради подозрителни залози

  • 25 яну 2026 | 08:58
  • 453
  • 0
Отмениха двубой на UFC 324 заради подозрителни залози

Двубой от галавечерта UFC 324 в Лас Вегас е бил отменен заради притеснения със залози. След края на събитието в T-Mobile Arena президентът на UFC Дейна Уайт потвърди подозренията, че срещата между Александър Ернандес и Майкъл Джонсън е била отменена след сигнал от служби за мониторинг на почтеността на залаганията.

„Точно така беше“, каза Уайт на пресконференцията след мачовете. „Случи се отново. Получихме обаждане от службата за интегритет. Казах: "Няма да правя тези глупости отново." И затова махнахме мача.“

UFC вече се е сблъсквала поне с два случая на подозрителни движения в коефициентите за залагане — през 2022 г. с треньора Джеймс Краузе и през ноември 2025 г. с боеца Айзък Дългариан.

За разлика от тези случаи, този път организацията успя да предотврати евентуални проблеми, които биха възникнали, ако двубоят се беше състоял. Това обаче оставя Уайт несигурен относно близкото бъдеще на Ернандес и Джонсън. Въпреки това той заяви, че ФБР вече се занимава със случая.

„ФБР така или иначе вече е дълбоко въвлечено в подобни неща“, каза Уайт. „Сигурен съм, че и този случай ще бъде следващият.“

Изглежда, че парите са започнали да идват основно в полза на Джонсън срещу Ернандес, след което някои букмейкъри са спрели специалните залози и са ограничили максималните суми за залагане.

Нито Ернандес, нито Джонсън са коментирали инцидента след отмяната на мача.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

  • 25 яну 2026 | 07:19
  • 6759
  • 5
Шон О'Мали се върна към победите

Шон О'Мали се върна към победите

  • 25 яну 2026 | 06:47
  • 2836
  • 1
Уалдо Кортес-Акоста нокаутира брутално Дерик Люис в Лас Вегас

Уалдо Кортес-Акоста нокаутира брутално Дерик Люис в Лас Вегас

  • 25 яну 2026 | 06:33
  • 2640
  • 0
Наталия Силва с осма поредна победа в UFC

Наталия Силва с осма поредна победа в UFC

  • 25 яну 2026 | 06:13
  • 633
  • 0
UFC 324: Жан Силва надделя над Арнолд Алън в оспорвана битка

UFC 324: Жан Силва надделя над Арнолд Алън в оспорвана битка

  • 25 яну 2026 | 06:08
  • 653
  • 0
Наталия Силва се цели в титлата при успех на UFC 324

Наталия Силва се цели в титлата при успех на UFC 324

  • 24 яну 2026 | 13:46
  • 1311
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 11707
  • 15
Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

  • 25 яну 2026 | 07:58
  • 10228
  • 12
Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

  • 25 яну 2026 | 07:19
  • 6759
  • 5
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 7707
  • 22
Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Алкарас е на трети пореден 1/4-финал

Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Алкарас е на трети пореден 1/4-финал

  • 25 яну 2026 | 08:20
  • 4530
  • 1
Манчестър Юнайтед ще опита да повали и Арсенал

Манчестър Юнайтед ще опита да повали и Арсенал

  • 25 яну 2026 | 07:59
  • 2605
  • 2