UFC "позлати" Гейджи и Пимблет за страхотната им битка

Джъстин Гейджи и Пади Пимблет бяха щедро възнаградени за това, че помогнаха ерата на Paramount да започне по най-добрия начин с изпълнен с екшън главен мач на UFC 324.

Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

За десети път в забележителната си кариера Гейджи спечели наградата „Бой на вечерта“, след като се впусна в петрундова война с Пади Пимблет, която закри галата в T-Mobile Arena в Лас Вегас. Това беше първото подобно отличие за Пимблет. И двамата бойци получават бонус от по 100 000 долара за представянето си, което ги прави двама от първите четирима състезатели, възползвали се от новите шестцифрени бонуси в рамките на партньорството между UFC и Paramount.

Бонуси получиха и Тай Милър, и Джош Хокит заради отличните си победи. В изумително съвпадение първите двама бойци в картата приключиха срещите си с нокаут, при оставаща само една секунда от първия рунд. Милър разклати Адам Фюгит с коляно и последващи удари, за да спечели мача си, докато Хокит подложи Дензъл Фрийман на продължителен побой, преди двубоят да бъде прекратен.

Изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт също обяви в събота, че всеки боец, който спечели с нокаут или събмишън, ще получава автоматичен бонус от 25 000 долара. Два такива бонуса отидоха при Уалдо Кортес Акоста и Никита Крилов тази вечер. Ветеранът в дивизия „муха“ Алекс Перес също спечели срещата си с нокаут, но нямаше право на бонус след мача, тъй като не успя да влезе в категорията на кантара в петък.