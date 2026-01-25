Кирил Милов: Целта ми е да спечеля златен медал от Олимпийските игри

Борецът Кирил Милов вярва, че отново ще представя България на голям турнир и се прицели в олимпийско злато.

Милов стана шампион на Държавното първенство във Сливен, където записа четири победи и спечели титлата при 97-килограмовите. Първите три срещи спечели с технически туш без да даде точка, а на финала победи младия талант Калоян Иванов с 5:2.

"Конкуренцията в България не е много голяма. Има няколко момчета, които тренират постоянно и искат, но моите цели са много по-големи от републиканско първенство. Целя да бъда европейски, световен и олимпийски шампион. Все още нямам световна и олимпийска титла. Силно се надявам да имам възможността да представям България, както винаги съм правил. За това тренираш и трудно се мотивираш, когато няма голямо първенство. Животът ме е научил никога да не се предавам. Най-важно е, че семейството ми ме подкрепя. Целта ми е да спечеля златен медал от Олимпийските игри", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт" по БНТ1.

Според него федерацията трябва да се отърси от всичките интриги. Борецът коментира и злополучния инцидент от шампионата в Сливен, където се стигна до сблъсъци между борец и съдийка.

"Напрежението във федерацията беше доста голямо. Цялата ситуация е абсурдна. Напрежението, което се внася и се нагнетява, не е в полза за никого. Ситуацията доста ескалира. Постоянно се гледа интригата, вместо да се намери консенсус", допълни многократният медалист от еврошампионати.

Дупничанинът вярва, че е възможен компромис както от страна на федерацията, така и от страна на състезателите, които не са съгласни с условията, поставени от централата.

"Силно се надявам да се направят компромиси от двете страни. Ако се направи компромис, аз също съм склонен да направя, за да представим България по най-добрия начин", добави двукратният сребърен медалист от световни първенства.

Състезателят на ЦСКА разкри, че атмосферата в отбора е добра и му дава мотивация да се развива.

"Атмосферата в ЦСКА е много добра. Сплотен отбор сме и си помагаме. Гриша Ганчев винаги ни е мотивирал. Чуваме се и се интересува как съм. Важно е да има човек, който помага, не само от финансова гледна точка. Когато ходим на лагери в чужбина, виждам как другите работят. Радвам се, че имаме израстване", смята Милов.