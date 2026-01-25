Топурия за загубата на Пади: Малка наденичке, просто трябваше да биеш един 38-годишен

Илия Топурия коментира двубоя, който определи следващия му съперник в UFC. Джъстин Гейджи и Пади Пимблет влязоха в истинска война за временната титла в лека категория. Главният мач на UFC 324 завърши с победа на Джъстин Гейджи с единодушно съдийско решение.

Сега 37-годишната легенда може да гледа напред към сблъсък с истинския крал на категория до 70 кг в обединителен двубой по-късно тази година. Около час след края на събитието Илия Топурия използва социалните мрежи, за да сподели мнението си за UFC 324. Шампионът на UFC в лека категория се подигра на Пади Пимблет, че е провалил техния мащабен личен сблъсък.

Ел Матадор също така насочи поглед към бъдещия си мач с Джъстин Гейджи, за когото твърди, че е „прецакан“.

„Малка наденичке, единственото, което трябваше да направиш, беше да победиш 38-годишен човек“, написа Топурия в X (Twitter). „Току-що загуби най-големия хонорар в живота си. Щеше да забогатееш, ако беше спечелил. Джъстин, всичко, което мога да кажа, е поздравления... И бих искал да ти кажа да се подготвиш, но си прецакан така или иначе.“

Арман Царукян нарече Пади Пимблет „кофа за боклук“ след първата му загуба като боец в UFC. Претендентът №1 в лека категория има ожесточена вражда с Пимблет, която се изостри в навечерието на UFC 324.

„Този клоун не можа да победи Гейджи дори на антибиотици“, написа Царукян в социалните мрежи. Той добави: „Ето какво се случва, когато ти подаряват възможности и те бутат изкуствено нагоре в ранглистата — напълно незаслужен шанс за титла за Пади. Поздравления за Джъстин. Той показа истинско сърце и, за разлика от други, ще приеме и ще се изправи срещу мен. Респект.“

В интервю за Paramount+ Царукян отново нападна Пимблет и Гейджи след епичната им размяна на удари.

„Той е кофа за боклук. Пади не е топ боец“, каза той. „Ако бях аз или Илия [Топурия], Гейджи нямаше да прави това. Щях да го задуша във втория рунд. Няма брадичка. Кардиото му също е слабо. Пади беше нокаутиран 15 или 20 пъти. Джъстин не искаше да го довърши, но можеше да го направи поне 10 пъти.“