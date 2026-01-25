Ахметджан Ершимшек: Трудно е да играеш срещу Левски

Старши треньорът на Марица Пловдив Ахметджан Ершимшек призна, че въпреки доминацията си в женския волейболен елит на България, отборът му изпитва затруднения, когато среща Левски.

Шампионките започнаха втория дял от първенството с успех над "сините" с 3:0 гейма.

"Трудно е да играеш срещу Левски. След два дена имаме много важен мач за нас. Днес изиграхме добър мач. Няма нищо лесно и искаме да спечелим всеки мач в първенството. Няма нищо сигурно", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Според него възпитаничките му трябва да подхождат максимално сериозно към всеки мач.

"Фокусираме се върху всеки мач. Опитвам се да подготвяме психически играчите, от индивидуална гледна точка. В българското първенство има някои лесни мачове, но това не е винаги така. Радвам се да карам играчите си, да бъдат на предела на възможностите си. Може да изглежда, че спечелихме първия гейм лесно, но това не бе така. Опонентът се опита да ни притисне. Ако подхождаме лековато, нещата няма да се получат", категоричен е турчинът.