Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ахметджан Ершимшек: Трудно е да играеш срещу Левски

Ахметджан Ершимшек: Трудно е да играеш срещу Левски

  • 25 яну 2026 | 15:55
  • 380
  • 0

Старши треньорът на Марица Пловдив Ахметджан Ершимшек призна, че въпреки доминацията си в женския волейболен елит на България, отборът му изпитва затруднения, когато среща Левски.

Шампионките започнаха втория дял от първенството с успех над "сините" с 3:0 гейма.

Шампионът Марица (Пловдив) се справи с вицешампиона Левски в София
Шампионът Марица (Пловдив) се справи с вицешампиона Левски в София

"Трудно е да играеш срещу Левски. След два дена имаме много важен мач за нас. Днес изиграхме добър мач. Няма нищо лесно и искаме да спечелим всеки мач в първенството. Няма нищо сигурно", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Според него възпитаничките му трябва да подхождат максимално сериозно към всеки мач.

"Фокусираме се върху всеки мач. Опитвам се да подготвяме психически играчите, от индивидуална гледна точка. В българското първенство има някои лесни мачове, но това не е винаги така. Радвам се да карам играчите си, да бъдат на предела на възможностите си. Може да изглежда, че спечелихме първия гейм лесно, но това не бе така. Опонентът се опита да ни притисне. Ако подхождаме лековато, нещата няма да се получат", категоричен е турчинът.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Николай Къртев с 6 точки, Монпелие вече е втори във Франция

Николай Къртев с 6 точки, Монпелие вече е втори във Франция

  • 25 яну 2026 | 13:49
  • 671
  • 0
Симеон Добрев: Показахме на всички, че Нефтохимик няма спиране!

Симеон Добрев: Показахме на всички, че Нефтохимик няма спиране!

  • 25 яну 2026 | 12:09
  • 633
  • 2
Спартак (Варна) и Любо Ганев-Автосвят ще спорят за Купата на България Висша лига! Гледайте финала ТУК!

Спартак (Варна) и Любо Ганев-Автосвят ще спорят за Купата на България Висша лига! Гледайте финала ТУК!

  • 25 яну 2026 | 11:52
  • 562
  • 0
Венислав Антов с 19 точки, Туркоа с победа №15 във Франция

Венислав Антов с 19 точки, Туркоа с победа №15 във Франция

  • 25 яну 2026 | 11:08
  • 665
  • 0
Левски обърна Пирин от 0:2 гейма в Разлог и взе реванш за efbet Купа на България

Левски обърна Пирин от 0:2 гейма в Разлог и взе реванш за efbet Купа на България

  • 24 яну 2026 | 21:14
  • 7603
  • 5
Джанлоренцо Бленджини: Младите играчи са ключът

Джанлоренцо Бленджини: Младите играчи са ключът

  • 24 яну 2026 | 20:25
  • 1826
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски 2:1 Тренчин, Око-Флекс вкара гол и спечели дузпа

Левски 2:1 Тренчин, Око-Флекс вкара гол и спечели дузпа

  • 25 яну 2026 | 15:47
  • 15972
  • 48
Кристъл Палас 0:0 Челси, по един добър шанс за двата отбора

Кристъл Палас 0:0 Челси, по един добър шанс за двата отбора

  • 25 яну 2026 | 16:01
  • 2922
  • 1
Кансело титуляр за Барселона днес (съставите)

Кансело титуляр за Барселона днес (съставите)

  • 25 яну 2026 | 16:09
  • 609
  • 0
Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

  • 25 яну 2026 | 10:27
  • 42092
  • 87
Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 31055
  • 32
Ето какво се случи в ден 8 на Australian Open

Ето какво се случи в ден 8 на Australian Open

  • 25 яну 2026 | 13:40
  • 10734
  • 1