Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Чесанг с убедителна победа в Осака

Чесанг с убедителна победа в Осака

  • 25 яну 2026 | 14:32
  • 249
  • 0
Чесанг с убедителна победа в Осака

Стела Чесанг се откъсна в заключителните етапи на женския маратон в Осака, за да триумфира убедително с време 2:19:31. Така тя стана първата жена от Уганда, спечелила маратон от платинения етикет на Световната атлетика. Националната рекордьорка изчака последните два километра, за да направи своя решителен ход, повеждайки още три състезателки към времена под 2:20.

Чесанг, която е шампионка на 10 000 метра от Игрите на Британската общност през 2018 г., бягаше в голяма водеща група в началните километри. Защитаващата титлата си Воркенеш Едеса, етиопката Бедату Хирпа, както и японките Мизуки Мацуда, Мао Уесуги, Нанака Изава и дебютантката в маратона Микуни Яда бяха заедно на 5-ия километър (16:44) и на 10-ия километър (33:16).

Изава започна да изостава от групата малко преди 15-ия километър, докато Мацуда загуби контакт малко преди 17-ия. На 20-ия километър (1:06:30) шест атлетки останаха начело, като Изава все още се държеше, а Мацуда вече беше на 31 секунди назад. Водещата шестица достигна средата на дистанцията за 1:10:13, като Уесуги и Изава за кратко изостанаха, преди да наваксат.

След това Изава окончателно загуби контакт преди 25-ия километър, оставяйки водещ квартет, съставен от Яда, Едеса, Чесанг и Хирпа, с време 1:22:59. Пейсмейкърите се оттеглиха на 30-ия километър (1:39:21), след което Яда помогна за увеличаване на темпото.

Водещата група започна да се разпада след около 38-ия километър, а на 40-ия Чесанг вече беше излязла начело, преминавайки контролата за 2:12:23, плътно следвана от Хирпа, Едеса и Яда. Скоро Яда изпревари Хирпа и Едеса, но Чесанг отново наложи контрол и поведе триото на 41-ия километър, преди да направи силен финален спринт и да си осигури победата.

Чесанг, която завърши 12-та в маратона на миналогодишното Световно първенство, пресече финалната линия с време 2:19:31. Втора завърши Хирпа с 2:19:54, а трета се нареди Едеса с 2:19:56. Яда финишира само секунда по-късно с 2:19:57, записвайки най-бързия дебютен маратон за японка в историята и изкачвайки се до шесто място в националната ранглиста за всички времена.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Ноа Лайлс остава позитивен въпреки загубата на 300 метра: Точно за това е тази година

Ноа Лайлс остава позитивен въпреки загубата на 300 метра: Точно за това е тази година

  • 25 яну 2026 | 14:06
  • 235
  • 0
Макфилипс триумфира на 600 метра в Бостън, Сиск с европейски рекорд на 2000 метра

Макфилипс триумфира на 600 метра в Бостън, Сиск с европейски рекорд на 2000 метра

  • 25 яну 2026 | 13:54
  • 199
  • 0
Мадлен с нов национален рекорд на Франция на 5000 метра в зала

Мадлен с нов национален рекорд на Франция на 5000 метра в зала

  • 25 яну 2026 | 13:46
  • 215
  • 0
Тентоглу скочи 8.25 м за най-добрия си старт на сезон в зала

Тентоглу скочи 8.25 м за най-добрия си старт на сезон в зала

  • 25 яну 2026 | 13:25
  • 510
  • 0
Борис Хаджитодоров покри норматив за еврошампионата, Чернополски и Кирякова най-бързи на 60 м

Борис Хаджитодоров покри норматив за еврошампионата, Чернополски и Кирякова най-бързи на 60 м

  • 25 яну 2026 | 13:21
  • 398
  • 0
Васил Антонов регистрира няколко рекорда с резултат №1 в света

Васил Антонов регистрира няколко рекорда с резултат №1 в света

  • 25 яну 2026 | 13:14
  • 584
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Тренчин  , Око-Флекс отново е титуляр, а Сангаре на пейката

11-те на Левски и Тренчин  , Око-Флекс отново е титуляр, а Сангаре на пейката

  • 25 яну 2026 | 14:31
  • 2689
  • 0
Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

Левски предлага играчи и пари на Локо за Переа, ето каква е “синята” оферта

  • 25 яну 2026 | 10:27
  • 34351
  • 69
Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 28062
  • 27
Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

  • 25 яну 2026 | 07:58
  • 22052
  • 30
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 14473
  • 40
Ето какво се случи в ден 8 на Australian Open

Ето какво се случи в ден 8 на Australian Open

  • 25 яну 2026 | 13:40
  • 9145
  • 1