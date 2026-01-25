Борис Хаджитодоров покри норматив за еврошампионата, Чернополски и Кирякова най-бързи на 60 м

Първият ден (24 януари) от националния шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в зала излъчи няколко шампиони. Борис Хаджитодоров (Павел Павлов – Враца) бе с класа над съперниците си на троен скок и във втори опит се приземи на 14.32, с което покри нормата от 14.10 за Европейския шампионат в Риети (Италия) през лятото.

Борис е брат на Боян Хаджитодоров, който пък през 2022-а година бе трети на троен скок на Европейския младежки олимпийски фестивал в Банска Бистрица с резултат 14.59. Двамата се готвят при специалистката Лиляна Видева. Втори в тази дисциплина бе Денис Панев (Ивайло Младенов – Враца) с 13.82, а трети Пламен Митков (Радуканови – Видин) с 13.06.

Даная Борисова (Джордан – Благоевград) спечели титлата на троен скок при девойките в последния опит с 11.79 като изпревари Сияна Стоянова (Радио 999 – Ямбол), която два пъти регистрира опити по 11.70. Трета е Мария Николова (Локомотив – Пловдив) с 11.58.

Много силна форма на 60 м при юношите показа Дилян Чернополски (Евър – Варна), който единствен от всичките 75 участника бяга два пъти под 7 секунди с 6.99 в сериите и 6.96 във финала. Християн Великов (Радио 999 – Ямбол) е втори със 7.24 (.232) и осем хилядни пред Борис Симеонов (Спортико – София) 7.24 (.240). Четвъртото и пето място също бяха разделени от хилядни със 7.28 (.273) срещу 7.28 (.279) за Деян Димитров (Пауталия – Кюстендил) и Илиян Марков (Локомотив – Пловдив). Шести е сребърния медалист от тройни скок Денис Панев (Ивайло Младенов – Враца) – 7.29.

В най-масовата дисциплина за деня – 60 м за девойки участваха 108 момичета. Емили Кирякова (Супер спорт – Варна) спечели финала със 7.75 пред Мира Шопова (Атлетик – София) – 7.80 и Христина Белчинова (Локомотив – Пловдив) – 7.89. Една от фаворитките за медал Мария Караиванова (Атлетик – София) направи фаул в сериите, а на 21 януари бяха – 7.92 за третото място на турнира в Пловдив. Кирякова взе още един златен медал с щафетата на отбора си на 4х200 м.

В друга бегова дисциплина за деня 1500 м се разигра драма за тилата при девойките, където Алис Илиева (Берое – Стара Загора) финишира първа за 4:43.76 удържайки атаката на 13-годишната Габриела Иванова (Балкан – Ботевград) – 4:43.80.

Сестрата близначка на Алис Зара е бронзовата медалистка с 4:46.76.

Ангел Дарандашев (Атлетик 90 – Луковит) бе фаворит и спечели бягането на 1500 м при юношите със солово бягане и 4:11.87. Айтунч Алиев (Лудогорец – Разград) беше най-близко до него с 4:14.53, а съотборникът му Боян Вучков (Атлетик 90 – Луковит) е бронзов медалист с 4:15.33.

Шест момичетата се конкурираха в най-сложната атлетическа дисциплина – овчарски скок, а атлетки от три различни клуба са медалистки – Гергана Георгиева (Бургас 98) – 2.85, Дея Георгиева (Пендарева – Казанлък) – 2.65 и Нелия Иванова (Дунав – Русе) 2.65.

При юношите на овчарски скок статистиката бе същата шест участника и три различни медалисти – Боян Захариев (Дунав – Русе) – 3.50, Борис Костов (Тракия 96 – Пловдив) – 3.10 и Емил Цалков (Бургас 98) – 2.90.

atletikabg.com



Снимка: Ивайло Дончев/БФЛА