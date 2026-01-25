Макфилипс триумфира на 600 метра в Бостън, Сиск с европейски рекорд на 2000 метра

Изгряващата ирландска звезда в бягането на 800 метра Сиан Макфилипс даде заявка за поредна силна година, след като надделя над елитни съперници и спечели на дистанцията 600 метра по време на турнира New Balance Indoor Grand Prix в Бостън в събота.

Първият кръг от златната верига на Световния атлетически тур в зала се отличи с изключителни постижения в бяганията на средни и дълги разстояния. Акцентите бяха световният рекорд на 800 метра в зала на американеца Джош Хоуи (1:42.50) и най-доброто постижение в света на 2000 метра в зала, поставено от неговия сънародник Хобс Кеслър (4:48.79).

Макфилипс, който постави нов национален рекорд на Ирландия от 1:42.15 за четвъртото си място на 800 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналата година, отново демонстрира върхова форма. Той остави зад гърба си бившия световен шампион в зала Брайс Хопел и неговия сънародник от САЩ и световен шампион от 2019 г. Донован Брейзър, за да спечели с личен рекорд на къса писта от 1:16.37.

В рекордното бягане на Джош Хоуи на 800 метра полякът Филип Островски също направи силно впечатление, завършвайки втори с личен рекорд в зала от 1:44.68.

В дисциплината на 2000 метра, докато Кеслър прикова вниманието с рекорда си, белгиецът Питер Сиск се нареди трети с време 4:52.41. Световният сребърен медалист на 1500 метра Джейк Уайтман финишира четвърти, поставяйки нов национален рекорд на Великобритания.

Британските атлети постигнаха двоен успех в спринтовите дисциплини. Дина Ашър-Смит спечели бягането на 60 метра при жените с време 7.08 секунди, а Никол Йергин триумфира на 400 метра при жените с 52.63 секунди.

