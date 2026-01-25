Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Ноа Лайлс остава позитивен въпреки загубата на 300 метра: Точно за това е тази година

Ноа Лайлс остава позитивен въпреки загубата на 300 метра: Точно за това е тази година

  • 25 яну 2026 | 14:06
  • 232
  • 0
Ноа Лайлс остава позитивен въпреки загубата на 300 метра: Точно за това е тази година

Действащият олимпийски шампион на 100 метра Ноа Лайлс запази доброто си настроение и мотивация, въпреки че отстъпи с малка разлика на Джерийм Ричардс в дисциплината 300 метра по време на турнира New Balance Indoor Grand Prix.

Отклонявайки се от обичайния си фокус върху 60-метровата дистанция в зала, Ноа Лайлс се състезава на 300 метра, където беше изпреварен с най-малката възможна разлика във вълнуващ финален спринт.

Въпреки че записа впечатляващото време от 32.15 секунди, Ноа Лайлс беше победен от Джерийм Ричардс, който пресече финалната линия за 32.14 секунди.

Въпреки поражението, американският спринтьор остана позитивен, поздрави своя съперник и изрази желание за повече състезания на високо ниво. В интервю след надпреварата Лайлс сподели своята гледна точка за резултата.

"Като цяло, това е в топ три на най-бързите ми времена на 300 метра. Така че съм доволен“, заяви той. "Разбира се, не исках да губя, но никой не иска. Не дойдох тук, за да губя, но ако ме победиш, това означава, че си шампион. Че си вложил истинското си сърце, а точно за това трябва да бъде тази година.“

Това състезание беше второто на 300 метра за Ноа Лайлс през сезона, след като той се завърна към дистанцията за първи път от 2017 г. на Jimmy Carnes Invitational в Гейнсвил (Флорида) само седмица по-рано.

Тази минимална загуба идва след звезден сезон 2025 за Ноа Лайлс, в който той се възстанови от смесеното си представяне на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Спринтьорът доминираше в почти всяко състезание, в което участва, включително на националния шампионат на САЩ в Юджийн, Орегон.

Той завърши годината, като спечели първата си титла от Диамантената лига от 2022 г. насам, побеждавайки олимпийския шампион Лециле Тебого във финала на 200 метра и отмъщавайки си за загубата от Париж.

Ноа Лайлс също така си осигури нов хеттрик от медали на Световното първенство в Токио, печелейки бронз на 100 метра и злато както на 200 метра, така и в щафетата 4x100 метра за мъже.

Снимки: Gettyimages

