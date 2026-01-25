Васил Антонов регистрира няколко рекорда с резултат №1 в света

Популярни
  • 25 яну 2026 | 13:14
  • 101
  • 0
Първият ден (24 януари) от националния шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в зала бе белязан с националния рекорд на 400 м за юноши на Васил Антонов (Радуканови – Видин). 17-годишният Антонов се изстреля още на старта и от четвърти коридор в първата обиколка само времето беше негов съперник. Атлетът от Видин не намали темпото и във втория кръг и на финала фотофиниша отчете фантастичните 47.83.

Този резултат коригира два рекорда и потвърди норматива на Васил за Европейското първенство за юноши под 18 години.

Постижението на Антонов бе:

• Национален рекорд за юноши под 18 години в зала (стария бе също негов с 48.84 от 2025-а)

• Национален рекорд за юноши под 20 години в зала (старото върхово постижение бе отпреди 44 години на Божидар Константинов – 47.99 поставен през 1982-а)

• Най-добър резултат при мъжете в България за 2026-а (48.22 на Тодор Тодоров от 10 януари)

• Най-добър резултат в света за годината при юношите под 18 години в зала

Подгласник на Антонов от друга серия бе роденият в Украйна двуметров атлет от Тракия-Пловдив Олексанр Искрук – 50.09, а бронзов медалист Стилиян Панев (Бургас 98) – 50.96.

Два часа след рекорда Васил Антонов бяга първи пост в щафетата 4х200 м на Радуканови-Видин, за да се окичи с още един златен медал. Квартетът от крайдунавския град в състав Антонов, Калоян Горанов, Кристиян Тодоров и националния шампион на 60 м и 200 м при момчетата под 16 години Марио Петров бяга 1:35.05 за златото. Останалите два комплекта медали останаха за Супер спорт-Варна 1:37.64 и Атлетик-София – 1:37.84.

Евгения Стоименова (Михаил Желев – Сливен) завоюва титлата на 400 м при момичета с 58.11 пред Радина Радева (Супер спорт – Варна) – 59.37 и Ивора Иванова (Супер спорт – Варна) – 59.88.

В щафетата 4х200 м за момичета Супер спорт-Варна атакуваха националния рекорд от 1:43.3 и останаха на косъм от успеха с време 1:43.51 в състав Ивора на първи пост, трикратната шампионката от първенството за момичета под 16 години Росина Колева, шампионката на 60 м и 60 м с препятствия – Емили Кирякова и Цветелина Адамова.

Точно 100 момичетата бягаха в щафетите в 25 отбора, а втората позиция заеха атлетките на ЦСКА с 1:47.01 пред бронзовия квартет на Атлетик-София – 1:47.22.

Още една титла за Михаил Желев-Сливен донесе Димитър Стефанов на гюле (5 кг) като постигна 16.52 (близо до норматива за еврошампионата 16.80). Николай Цветанов (Георги Дъков – Плевен) взе среброто с 14.88, а Димитър Воденичаров (КЛАСА) тласна уреда на 14.30 за бронза.

При девойките в тази дисциплина Радослава Йорданова (Спартак – Плевен) единствена направи опит над 13 метра с 3-килограмовото гюле стана шампионка на България. Михаела Михайлова (Дунав – Русе) е сребърната медалистка с 12.93,а Стефани Димитрова (Виктория – Варна) заслужи бронза с 12.74.

atletikabg.com

Снимки: Ивайло Дончев/БФЛА

