Мадлен с нов национален рекорд на Франция на 5000 метра в зала

Сара Мадлен зарадва домакинската публика по време на турнира по лека атлетика в зала в Лион в събота, поставяйки нов национален рекорд на Франция на 5000 метра с време 15:03.76. Постижението ѝ е и най-доброто в света за сезона в тази рядко провеждана в зала дисциплина. Състезанието беше част от Световния тур на закрито (бронзово ниво).

Това беше поредната впечатляваща демонстрация на форма от 27-годишната атлетка, която преди две седмици беше част от смесената щафета на Франция, спечелила сребърни медали на Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси.

Тя подобри с близо 30 секунди предишния национален рекорд от 15:31.62, поставен от Лив Вестфал през декември 2014 г.

Мадлен водеше бягането заедно с Маруа Бузаяни от Тунис, която завърши четвърта на 3000 метра с препятствия на миналогодишното Световно първенство по лека атлетика. Двете поддържаха високо темпо в преследване на време под 15 минути.

Тази цел се изплъзна през втората половина на състезанието. Мадлен, която завърши осма във финала на 1500 метра на световното в Токио, трябваше да спечели състезанието и да преследва рекорда. Тя се откъсна от Бузаяни 250 метра преди финала, демонстрирайки впечатляваща издръжливост.

Бузаяни удържа второто място с 15:06.24. По-назад в класирането бяха поставени и национални рекорди от Веерле Бакер от Нидерландия (15:45.49), Валентина Джемето от Италия (16:00.45) и Вера Бертемес-Хофман от Люксембург (16:03.51).

Швейцарката Делия Склабас се завърна към добрата си форма, печелейки 1500 метра за жени с рекорд на турнира и най-добро лично постижение в кариерата си от 4:08.67.

Като изключително талантлива атлетка, спечелила две европейски титли до 20 години, две европейски титли до 18 години и два бронзови медала от световни първенства до 20 години между 2016 и 2019 г., тя изпитваше трудности с прехода към успехи при жените. Досега.

Това беше първото ѝ състезание на писта от август 2024 г. и тя остави проблемите твърдо зад гърба си. Склабас се откъсна 500 метра преди финала, за да спечели с нов личен рекорд, както в зала, така и на открито, подобрявайки постижение, което датираше от 2018 г.

Тя остави след себе си силни международни състезателки, водени от завършилата на второ място на Европейското до 23 години Адел Ге от Франция (4:11.23). Склабас се разплака на финала, освобождавайки години натрупано разочарование за очевидно талантливата атлетка.

При мъжете на 400 метра олимпийският шампион със смесената щафета 4х400 метра Юджийн Омала използва опита си, за да удържи бързо финиширащите си съперници и да спечели с 46.84. Нел Мартинес от Франция (46.96) и Маркел Фернандес от Испания (47.19) допълниха челната тройка.

Ирландецът Толувабори Акинола постигна впечатляваща победа на 60 метра при мъжете с най-добро постижение за сезона от 6.65.

В бягането на 800 метра обаче неговият сънародник Марк Инглиш не успя да повтори формата, която показа преди шест дни в Люксембург, когато постави нов национален рекорд на Ирландия в зала от 1:44.65.

Без реално да бъде в борбата за победата, той трябваше да се задоволи с третото място с време 1:46.63. Състезанието беше спечелено от алжиреца Мохамед Али Гуанед (1:45.85), а Абделати Ел Гес от Мароко завърши втори, само на 0.01 секунди пред Инглиш.

Снимки: Gettyimages