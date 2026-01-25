Шарлът нанесе на Вашингтон девета поредна загуба, Уизардс подобриха рекорд на Оклахома Сити

Шарлът Хорнетс победи Вашингтон Уизардс със 119:115 в своята зала, нанасяйки девета поредна загуба на гостите. Брендън Милър вкара 21 точки, а Майлс Бриджис и ЛаМело Бол се отчетоха с по 20. “Стършелите” спечелиха за първи път два поредни мача от 3-5 януари, когато надвиха Чикаго Булс и Оклахома Сити Тъндър, а срещу “Вълшебниците” с 16 точки помогна Кон Кнупел.

Тре Джонсън се отличи с 26 точки за Уизардс, което е негов личен рекорд в кариерата. Вашингтон стартира с най-младия отбор в Лигата от 1970/71 година насам, откогато се води статистиката. Средната възраст на петицата беше 20.64 години, като предишния най-млад тим беше на Оклахома Сити срещу Филаделфия през 2021-а година – 20.74.

Снимки: Gettyimages