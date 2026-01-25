Солберг загуби част от преднината си, но все още води комфортно в рали "Монте Карло"

Оливър Солберг загуби част от преднината си в челото на рали „Монте Карло“, но продължава да води комфортно преди финалните два етапа на състезанието, с което стартира сезонът в Световния рали шампионат (WRC).
Шведският пилот на Тойота заложи на консервативното каране в заснежения и заледен първи етап за деня, в който загуби 8.5 секунди от съотборника си Елфин Еванс. След това, при първото минаване на митичната „Кол де Турини“ Солберг се завъртя върху кишата на спускането, което му коства още 8.8 секунди от Еванс.
Така преди вторите минавания на двете отсечки Солберг има аванс от 42.0 пред Еванс, който на свой ред води с 55.8 пред десеткратният победител в рали „Монте Карло“ Себастиен Ожие. Световният шампион отново се оплака от липсата на сцепление и каза, че просто кара, за да стигне до финала на надпреварата.
Той може да си позволи да кара без никаква агресия, тъй като заемащият четвъртото място Адриен Фурмо от Хюндай изостава с цели 4:15.3 минути от него. Французинът се намира в ничия земя, тъй като той има преднина от 3:46.7 пред съотборника си Тиери Нювил. Белгиецът загуби над две минути в „Кол де Турини“, след като още в началото на етапа трябва да спира, за да сменя спукана гума след удар.
В неделното класиране водач е Еванс, който води със 7.5 пред Фурмо, а тройката с пасив от 17.3 спрямо лидера оформя Солберг. Зад тях в зоната на точките за момента се движат още завърналият се в надпреварата след отпадането си вчера Николай Грязин и Ожие, които имат равно изоставане от 29.8 спрямо Еванс. Грязин е толкова напред заради по-задната си стартова позиция днес, която му позволява да разполага с по-добри условия на пътя. А това подобряване в условията доведе до ситуацията Матео Фонтана да запише етапна победа в генералното класиране с автомобил от WRC3, след като беше най-бърз в откриващия етап за деня.
Финалните два етапа на рали „Монте Карло“, с обща дължина от 35.95 километра, стартират съответно в 12:09 и 14:15 часа българско време.
