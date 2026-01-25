Солберг загуби част от преднината си, но все още води комфортно в рали "Монте Карло"

Оливър Солберг загуби част от преднината си в челото на рали „Монте Карло“, но продължава да води комфортно преди финалните два етапа на състезанието, с което стартира сезонът в Световния рали шампионат (WRC).

Шведският пилот на Тойота заложи на консервативното каране в заснежения и заледен първи етап за деня, в който загуби 8.5 секунди от съотборника си Елфин Еванс. След това, при първото минаване на митичната „Кол де Турини“ Солберг се завъртя върху кишата на спускането, което му коства още 8.8 секунди от Еванс.

Solberg survives a spin 🔁

Evans leads Super Sunday 📊



Two more stages to go here in Monte Carlo ⏳🇲🇨 pic.twitter.com/MTMmizJE9k — DirtFish (@DirtFishRally) January 25, 2026

Така преди вторите минавания на двете отсечки Солберг има аванс от 42.0 пред Еванс, който на свой ред води с 55.8 пред десеткратният победител в рали „Монте Карло“ Себастиен Ожие. Световният шампион отново се оплака от липсата на сцепление и каза, че просто кара, за да стигне до финала на надпреварата.

Той може да си позволи да кара без никаква агресия, тъй като заемащият четвъртото място Адриен Фурмо от Хюндай изостава с цели 4:15.3 минути от него. Французинът се намира в ничия земя, тъй като той има преднина от 3:46.7 пред съотборника си Тиери Нювил. Белгиецът загуби над две минути в „Кол де Турини“, след като още в началото на етапа трябва да спира, за да сменя спукана гума след удар.

Classic stages in classic conditions. This is going to be a very special Super Sunday.#RallyeMonteCarlo #WRC pic.twitter.com/gmMkREZwOh — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) January 25, 2026

В неделното класиране водач е Еванс, който води със 7.5 пред Фурмо, а тройката с пасив от 17.3 спрямо лидера оформя Солберг. Зад тях в зоната на точките за момента се движат още завърналият се в надпреварата след отпадането си вчера Николай Грязин и Ожие, които имат равно изоставане от 29.8 спрямо Еванс. Грязин е толкова напред заради по-задната си стартова позиция днес, която му позволява да разполага с по-добри условия на пътя. А това подобряване в условията доведе до ситуацията Матео Фонтана да запише етапна победа в генералното класиране с автомобил от WRC3, след като беше най-бърз в откриващия етап за деня.

First WRC stage win for Matteo Fontana! 👏



The Italian driver set the fastest time overall in SS14, ultimately taking his first-ever WRC stage win behind the wheel of a Ford Fiesta Rally3! 🤯#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/P25V7CLNSj — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 25, 2026

Финалните два етапа на рали „Монте Карло“, с обща дължина от 35.95 километра, стартират съответно в 12:09 и 14:15 часа българско време.

Следвай ни:

Снимки: Imago