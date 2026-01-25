Десислава Божилова изработи модерен снукър триъгълник

Десислава Божилова е добре позната на всички фенове на снукъра, играчите и любителите на билярдните спортове, а сега тя разработи нов триъгълник за играта, който е модерен, здрав, лек и издръжлив.

Съвременният дизайн е впечатляващ и в комбинация със стилната визия — ако някой знае как изглежда добър триъгълник, това със сигурност е жената, която е била съдия на най-високо ниво.

„Започнах да съдийствам на български събития през май 2012 г., а до края на същата година положих изпита за международен съдия клас 3. Благодарение на президента на Българската федерация по снукър Олег Велинов в София се провеждаха PTC турнири и Европейско първенство на EBSA, които ми дадоха старта на кариерата“, споделя тя.

„През следващите няколко години съчетавах университета със снукър събитията. Съдийствах на турнири на EBSA в Сърбия през 2013 г., Румъния 2014 г., България 2014 г., Малта 2015 г. и Чехия 2015 г. Това е страхотно начало за един съдия, защото в продължение на две седмици си част от снукър атмосферата. Всеки ден има нова ситуация и нещо ново за научаване. Заобиколен си от опитни съдии, които не се колебаят да ти помогнат.“

„Също така съдийствах на почти всички PTC турнири и получавах все повече покани за събития от WST. Оттогава научих много, слушайки оценителите. Съдийствала съм на 13 финала за WST и съм благодарна, че имах възможността да бъда съдия на всички финали от Тройната корона, включително и на най-големия — световното първенство Halo World Championship миналата година.“

„През последните две години работих върху създаването на прецизен и надежден снукър триъгълник за съдии. Проектирах модела с много внимание. Той трябваше да бъде лесен за работа; достатъчно малък, за да се побира в чанта за лаптоп; да се подравнява перфектно с борда и черната точка; да се плъзга абсолютно право; да подрежда червените топки възможно най-близо до розовата точка и, разбира се, да не се чупи лесно. Триъгълникът е от една част и е изработен от материал, достатъчно здрав, за да издържи на дълги години употреба и пътувания.“

Президентът на EBSA Максим Касис бе изключително радостен да види това ново начинание на Десислава и заяви: „Десислава е изключителна личност в света на снукъра. Тя съдийства в продължение на много години на европейските събития на EBSA и разви своите знания и умения до най-високото ниво. Ние от EBSA ѝ пожелаваме огромен успех с новия ѝ бизнес и сме сигурни, че той ще бъде изключително успешен.“