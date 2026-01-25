Балкан привлече крило

Цветелин Вачев ще играе за Балкан (Ботевград) през пролетния полусезон на Югозападната Трета лига. Той е флангови нападател. Идва от Витоша (Бистрица). Междувременно, ботевградчани приключиха първата десетдневка от подготовката си за пролетния дял от шампионата в Югозападната Трета лига. Единственият, който не тренира е трайно контузения капитан Емил Колев. Освен тежките метеорологични условия, отборът на Балкан бе застигнат от още проблеми – авария остави стадион „Христо Ботев“ без вода и отопление. Въпреки това, заниманията продължават. Временно играчите използват съблекалните на баскетболната зала „Арена Ботевград“.