  Балкан привлече крило

  • 25 яну 2026 | 11:01
Цветелин Вачев ще играе за Балкан (Ботевград) през пролетния полусезон на Югозападната Трета лига. Той е флангови нападател. Идва от Витоша (Бистрица). Междувременно, ботевградчани приключиха първата десетдневка от подготовката си за пролетния дял от шампионата в Югозападната Трета лига. Единственият, който не тренира е трайно контузения капитан Емил Колев. Освен тежките метеорологични условия, отборът на Балкан бе застигнат от още проблеми – авария остави стадион „Христо Ботев“ без вода и отопление. Въпреки това, заниманията продължават. Временно играчите използват съблекалните на баскетболната зала „Арена Ботевград“.

