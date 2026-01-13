Популярни
  Стартът на Балкан е в 10:30 часа (програмата за контролите)

Стартът на Балкан е в 10:30 часа (програмата за контролите)

  13 яну 2026 | 07:28
Стартът на Балкан е в 10:30 часа (програмата за контролите)

Днес в 10:30 часа, Балкан (Ботевград) дава ход на зимната си подготовка. 20 футболисти ще участват в първото занимание. Тренировъчният процес ще протича на местната база. Ще се играят и приятелски срещи до началото на пролетния полусезон на Югозападната Трета лига. Три вече са сигурни. Тече договаряне със съперници за още спаринги.

Програмата за контролите:

4 февруари: Балкан (Ботевград) – Ботев (София)

7 февруари: Балкан (Ботевград)Славия II (София)

14 февруари: Балкан (Ботевград)Локомотив (Мездра)

