Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Гледайте на живо Световното по снукър в София

Гледайте на живо Световното по снукър в София

  • 25 яну 2026 | 10:07
  • 175
  • 0

Продължава Световното първенство по снукър в София, организирано съвместно от Българска снукър федерация и Световната снукър федерация (WSF) в столичния хотел "Маринела".

Sportal.bg ви предоставя възможност да гледате мачовете на живо. Официалната церемония по откриването на Световното за мъже и награждаването на шампионите при жените и младежите се проведе в петък вечер в хотел "Маринела". Там бяха наградени шампионите при жените Бай Юлу и при младежите Михаел Ларков.

Днес е вторият ден от Световното първенство за мъже, в което България има 15-има участници - Петко Гунчев, Жан Лаушман, Георги Георгиев, Иван Кюпов, Христо Димитров, Йоан Благоев, Братислав Кръстев, Георги Величков, Петър Станоев, Христо Сираков, Светослав Геков, Радослав Дочовски, Борис Лазарков, Велиан Димитров и Виктор Илиев.

Следвай ни:

Още от Снукър

Бай Юлу влезе в историята със световната титла в София

Бай Юлу влезе в историята със световната титла в София

  • 24 яну 2026 | 10:51
  • 636
  • 1
17-годишен украинец спечели световната титла при младежите в София

17-годишен украинец спечели световната титла при младежите в София

  • 24 яну 2026 | 10:23
  • 505
  • 0
Гледайте на живо ден 1 от Световното по снукър за мъже в София

Гледайте на живо ден 1 от Световното по снукър за мъже в София

  • 24 яну 2026 | 10:11
  • 4637
  • 0
Гледайте на живо ден 5 от Световното по снукър в София

Гледайте на живо ден 5 от Световното по снукър в София

  • 23 яну 2026 | 10:32
  • 3927
  • 0
Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

  • 23 яну 2026 | 10:24
  • 12756
  • 0
Гледайте на живо ден 4 от Световното първенство по снукър в София

Гледайте на живо ден 4 от Световното първенство по снукър в София

  • 22 яну 2026 | 10:16
  • 5821
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 11753
  • 15
Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

  • 25 яну 2026 | 07:58
  • 10287
  • 12
Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

  • 25 яну 2026 | 07:19
  • 6792
  • 5
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 7739
  • 22
Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Алкарас е на трети пореден 1/4-финал

Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Алкарас е на трети пореден 1/4-финал

  • 25 яну 2026 | 08:20
  • 4544
  • 1
Манчестър Юнайтед ще опита да повали и Арсенал

Манчестър Юнайтед ще опита да повали и Арсенал

  • 25 яну 2026 | 07:59
  • 2623
  • 2