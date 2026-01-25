Шесто място за Гарбиел Петров при кадетите на Европейското по шпага

Габриел Петров се класира на шесто място в турнира за Европейската купа на шпага за кадети в Нови Сад. В състезанието се включиха 186 фехтовачи от 26 държави, като на пътеките излязоха и 10 българи. Най-добре се представи Петров, който завърши шести.

Максим Михайлов се класира 27-и, Симеон Серев е 42-и, Даниел Куртаков е 63-и. Мартин Русев раздели 97-98 място с Михай Йордаче от Румъния, Константин Куртев раздели 102-103 място с Оскар Хамп от Швеция, Живомир Михайлов е 131-и, Борис Станев е 161-и, Борис Славов е 172-и, Кристиан Стоименов дели 181-182 място с Даниел Марини от Хърватия.

Петров започна силно състезанието, като записа пет победи и една загуба в групите. В елиминациите възпитаникът на фехтовален клуб Пентатлон стартира от втория кръг, където отстрани Артур Себик от Словакия с 15:11. В двубоя за място сред най-добрите 32 Петров надделя над Съдък Арда Йозгун от Турция с 15:11, а след това и над Даниел Джечи от Унгария с 15:14. В двубоя за място в топ 8 българинът победи Максим Дурда от Украйна след оспорван двубой с 15:14. В срещата за място на почетната стълбичка Петров отстъпи пред Мехмет Илгар Чевицичи от Турция със 7:15 и зае шеста позиция.

В отборната надпревара на кадетките първият отбор на България в състав Моника Недева, Владислава Савченко, Ива Стоянова и Елис Халил се класираха на 12-о място от 29 тима. В първия кръг шпажистките победиха първия състав на Сърбия с 45:33. В срещата за място в топ 8 българките отстъпиха пред Украйна с 28:45. В двубоите за разпределение на местата от 9-о до 16-о Недева, Савченко, Стоянова и Халил победиха втория тим на Сърбия с 45:25, след това отстъпиха пред втория състав на Гърция с 37:45, а в срещата за 11-12-о място загубиха от четвъртия отбор на Румъния след оспорвана игра с 44:45. Така българките заеха 12-а позиция в крайното класиране, съобщават от БФ Фехтовка.

Вторият тим на България в състав Радостина Куртакова, Ваня Янева, Виктория Кузева и Ива Кантарджиева завърши състезанието на 23-о място.

Утре турнирът продължава с индивидуалната надпревара на кадетките и отборната надпревара на кадетите.