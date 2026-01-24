Владимир Зографски с историческо постижение на световното първенство по ски-полети в Оберстдорф

Владимир Зографски постигна най-доброто класиране за България на световно първенство по ски полети.

Българският ски-скачач затвърди отличната си форма през този сезон, като зае 23-о място на 235-метровата шанца в Оберстдорф (Германия).

Зографски бе 18-и след първите два кръга в петък, а днес той направи по-слаб трети опит от 175 метра заради вятър, а след това скочи 206.5 метра в последния си опит.

Така с общо 728.6 точки българинът завърши 23-и, което е най-доброто му класиране на световни първенства по ски-полети и най-доброто в историята на българския ски-скок.

Световен шампион в Оберстдорф стана лидерът за Световната купа този сезон Домен Превц (Словения), който завърши със сбор от 905.4 точки. Втори е норвежецът Мариус Линдвик с 845.9, а призовата тройка допълни японецът Рен Никайдо с 842.4 т.

Най-дългия полет в двата състезателни дни осъществи сребърният медалист Мариус Линдвик, който в последния си опит се приземи на 231.5 метра.