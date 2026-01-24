Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Любо Ганев участва в Генералната асамблея на Балканската волейболна асоциация в Сараево

Любо Ганев участва в Генералната асамблея на Балканската волейболна асоциация в Сараево

  • 24 яну 2026 | 19:41
  • 188
  • 0
Любо Ганев участва в Генералната асамблея на Балканската волейболна асоциация в Сараево

В Сараево се проведе Генералната асамблея на Балканската волейболна асоциация (BVA), която събра ръководители и представители на националните волейболни федерации от региона. Срещата премина в конструктивен дух и предостави възможност за обстоен преглед на дейността през изминалата година, обсъждане на актуални финансови въпроси, както и очертаване на приоритетите и бъдещите инициативи на организацията.

Българската делегация на форума бе представена от президента на БФВолейбол Любомир Ганев и директора "Международни дейности и събития" Валентин Помаков. В изказването си президентът на БФВ подчерта, че Балканската волейболна асоциация се отличава с работа в атмосфера на добро разбирателство, равнопоставеност и пълен консенсус по отношение на стратегическите цели за развитие на волейбола в региона.

"Независимо от мащаба на една федерация и от възможностите, с които тя разполага, в рамките на Балканската волейболна асоциация всяка страна има право на глас и той е от съществено значение. Именно този модел на партньорство и взаимно уважение е в основата на устойчивия напредък на нашия спорт", заяви Любомир Ганев.

По време на Генералната асамблея бе подчертана ключовата роля на сътрудничеството, открития диалог и споделената отговорност между федерациите като основни фактори за стабилното, амбициозно и добре структурирано развитие на волейбола на Балканите. Обсъдени бяха и възможности за разширяване на съвместните инициативи и състезателни формати в бъдеще.

На заседанието присъства и президентът на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) Роко Сикирич, който потвърди ангажимента на организацията да продължи да подкрепя както по-малките, така и по-големите национални федерации. Той подчерта, че устойчивият прогрес в европейския волейбол се постига най-успешно чрез единство, координация и съвместни усилия на всички нива.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Марица 2022 се справи трудно с Драгоман

Марица 2022 се справи трудно с Драгоман

  • 24 яну 2026 | 19:32
  • 265
  • 0
Ваньо Василев: В Ботевград има място за всички, желаещи да развиват волейбола

Ваньо Василев: В Ботевград има място за всички, желаещи да развиват волейбола

  • 24 яну 2026 | 18:41
  • 320
  • 0
Георги Петров и Нанси с 10-и успех във Франция

Георги Петров и Нанси с 10-и успех във Франция

  • 24 яну 2026 | 18:22
  • 323
  • 0
ЦПВК с лесна победа срещу Миньор

ЦПВК с лесна победа срещу Миньор

  • 24 яну 2026 | 17:52
  • 328
  • 0
Николай Желязков: Сега започваме защита на нашата шампионска титла и тя започва от Разлог

Николай Желязков: Сега започваме защита на нашата шампионска титла и тя започва от Разлог

  • 24 яну 2026 | 17:42
  • 638
  • 0
До къде стигат мечтите на Аспарух Аспарухов?

До къде стигат мечтите на Аспарух Аспарухов?

  • 24 яну 2026 | 17:39
  • 912
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борнемут 2:1 Ливърпул, Ван Дайк се реваншира с гол

Борнемут 2:1 Ливърпул, Ван Дайк се реваншира с гол

  • 24 яну 2026 | 19:30
  • 4888
  • 11
ЦСКА се прибира след лагера в Турция - очаквайте на живо!

ЦСКА се прибира след лагера в Турция - очаквайте на живо!

  • 24 яну 2026 | 20:11
  • 298
  • 0
Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

  • 24 яну 2026 | 18:59
  • 9485
  • 19
Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

  • 24 яну 2026 | 10:25
  • 25423
  • 35
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 51471
  • 50
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 33740
  • 78