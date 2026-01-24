Популярни
  Майнц 05
  2. Майнц 05
  Майнц с пълен обрат срещу Волфсбург след кошмарно първо полувреме

Майнц с пълен обрат срещу Волфсбург след кошмарно първо полувреме

  24 яну 2026 | 19:34
  • 340
  • 0
Майнц с пълен обрат срещу Волфсбург след кошмарно първо полувреме

Майнц постигна успех с 3:1 в домакинството си на Волфсбург в мач от 19-ия кръг на Бундеслигата. Домакините изиграха кошмарна първа част, когато допуснаха попадение, дело на Мохамед Амура (3’) още в самото начало на двубоя, а впоследствие Филип Титц (22’) пропусна дузпа. Именно нападателят все пак успя да изравни в 68-ата минута, а Щефан Бел (73’) и резервата Надим Амири (83’) от дузпа донесоха успеха. Домакините изиграха цялостно много силен двубой и пропуснаха редица положения и владеейки до голяма степен случващото се на терена.

Срещата започна великолепно за “вълците”, които поведоха още в третата минута, когато подаване от дясно бе засечено от Амура в мрежата от няколко метра. В 22-ата минута Титц пропусна дузпа. а Холербах също не успя да се справи. До края на първата част домакините стигнаха до още няколко добри положения, но без да отбележат. Филип Титц все пак се реваншира за пропуска си от бялата точка с изравнителен гол с глава след корнер в 68-ата минута. Само пет минути след това отново след корнер бел засече изстрел с глава на метър пред голлинията и осъществи обрата. Точка на спора сложи Надим Амири, който вкара от дузпа в края на мача.

С този успех Майнц се изкачи до 16-ата позиция и затвърди добрата си форма. Домакините имат само едно поражение в последните си пет мача и са само на три точки от 15-ия Волфсбург. Волфсбург пък е 12-и, но формата на “вълците” продължава да е доста спорна, а лошите резултати приближават тима към по-долно класираните.

