Оксфорд изненада Лестър, Филип Кръстев пропусна мача

  • 24 яну 2026 | 19:34
Оксфорд изненада Лестър, Филип Кръстев пропусна мача

Във втори пореден мач Филип Кръстев не бе в групата на Оксфорд Юнайтед. Неговият тим постигна изненадваща победа с 2:1 при гостуването си на Лестър. Това бе трети мач след назначаването на Мат Брумфийлд за мениджър и при него българският национал не е влизал в игра. В този период Оксфорд записа две равенства и днес победа. Тимът остава в зоната на изпадащите в Чемпиъншип, но е само на две точки от 21-ия в класирането Блекбърн.

Оксфорд поведе в четвъртата минута с попадение на Сам Лонг. Гостите имаха предимство през първата част и трябваше да съжаляват, че се оттеглиха на почивка само с гол аванс. Те стигнаха до втори гол, но той бе спорно отменен.

През втората част Лестър продължи да има предимство във владеенето на топката, но без да създава голови положения. Марк Харис удвои аванса на Оксфорд в 71-ата минута и реши мача, въпреки че "лисиците" стигнаха до почетен гол чрез Абдул Исахаку.

