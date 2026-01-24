Спорна дузпа зарадва Валенсия в точния момент

Валенсия постигна втора поредна победа в Ла Лига, с което се отдалечи от зоната на изпадащите, в която беше допреди седмица. Този път тимът надви Еспаньол с 3:2 на “Местайя” в мач от 21-вия кръг. Успехът дойде след победен гол от дискусионна дузпа на Ларджи Рамазани в добавеното време.

“Прилепите” повеждаха още на два пъти преди това, но каталунците успяваха да изравнят. Уго Дуро се разписа за 1:0 в 15-ата, но Рамон Тератс вкара за 1:1 в 54-тата. После Ерай Джьомерт (59’) даде нова преднина на Валенсия, преди партньорът му в центъра на отбраната Хосе Копете (79’) да си отбележи автогол за 2:2.

Така дойде краят на срещата, когато се стигна до наказателния удар, донесъл успеха на Валенсия с 3:2.

Това поражение почти сигурно означава, че Еспаньол няма да успее да стигне до топ 4, тъй като е само с една точка от последните си четири шампионатни срещи.