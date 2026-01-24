Популярни
  2. РБ Лайпциг
  3. РБ Лайпциг си върна самочувствието след ударни осем минути в Хайденхайм

  • 24 яну 2026 | 19:00
РБ Лайпциг си върна самочувствието след тежкото поражение у дома от Байерн с 1:5 в предишния мач и сега спечели с убедителното 3:0 гостуването си на опашкаря Хайденхайм в среща от 19-тия кръг на Бундеслигата. Трите гола за „червените бикове“ паднаха през втората част и бяха в рамките на само осем минути – от 62-рата до 70-ата.

Така РБ Лайпциг отново е в топ 4, като изпревари Щутгарт и е с 35 точки. Хайденхайм пък се закотви на последното място, като няма победа в последните си вече шест мача.

Още в 4-ата минута Антонио Нуса нацели страничната греда на домакините от удобна ситуация. Домакините отговориха пък с опасен удар на Арийон Ибрахимович, който бе неточен. Двата отбора си размениха по още една ситуация до края на първата част, съответно пак чрез Нуса за гостите и Марвин Пирингер за Хайденхайм.

През второто полувреме обаче РБ Лайпциг заигра много по-добре и подпечата победата си. Само в рамките на десетина минути „червените бикове“ решиха мача си, като първо в 62-рата минута Ридле Баку откри след красив диагонален изстрел с левия крак и пас на Ян Диоманде. 0:2 за РБ Лайпциг направи Антонио Нуса шест минути по-късно след впечатляващ индивидуален рейд. В 70-ата минута Диоманде се отчете с втората си асистенция, като намери включилия се Давид Раум, който с бомбен шут под гредата не остави шансове на стража на домакините и оформи крайното 0:3.

