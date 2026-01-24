Популярни
  2. Волейбол
  3. Ваньо Василев: В Ботевград има място за всички, желаещи да развиват волейбола

Ваньо Василев: В Ботевград има място за всички, желаещи да развиват волейбола

  • 24 яну 2026 | 18:41
  • 318
  • 0
Ваньо Василев: В Ботевград има място за всички, желаещи да развиват волейбола

Волейболен клуб Балкан (Ботевград) започна своята дейност в детско-юношеския волейбол и се радва на голям интерес. BGvolleyball.com ви разказа в специално интервю за създаването му, щаба и амбициите. Треньорът в клуба и негов съучредител - Ваньо Василев, говори в специално интервю за нашия сайт. В него той споделя за ситуацията около втория клуб в града, има ли конкуренция помежду им, отношенията с представителите му, и още...

Националка и квалифицирани треньори ще развиват волейбола в Ботевград
Националка и квалифицирани треньори ще развиват волейбола в Ботевград

- Имате ли планове за лицензирането на клуба в БФВолейбол и смятате ли в бъдеще да започнете участие в календара на БФВ с подрастващите?

- Да. От есента ще се включим в календара на БФВ в официалните мачове с всички деца, които успеем да подготвим дотогава.

- Паралелно с вашия клуб бе създаден и още един в Ботевград. Как ще коментираш ситуацията?

- Не знам как да коментирам ситуацията. Явно хората са разбрали за разговорите ни с кмета и са решили да направят и те клуб. Може и да греша, нямам яснота по въпроса.

- ВК Балкан вижда ли конкуренция в другия клуб?

- Конкуренция не бих казал в никакъв случай - по-скоро колеги, които гледат в същата посока. Винаги може да си помагаме и да развиваме децата заедно! Все пак това е нашата цел.

- Има ли в Ботевград има място за два волейболни клуба?

- Според мен има, тъй като и при нас групите са запълнени, без дори да имаме социални мрежи или каквато и да е реклама в Ботевград. Просто имаме ограничено време в залата и за това не сме се разпростряли. Ако намерим свободна зала целодневно, можем да съберем всички възрастови групи и в двете направления от 1 до 12 клас, включително мъже и жени. Ботевград е голяма община и има много интелигентни хора, които искат децата им да се развиват и да спортуват. А волейболът е прекрасен за децата.

- Някой от клуба разговарял ли е с представители на другия клуб и какви са ви отношенията?

- Разговори не сме водили, аз впоследствие разбрах, че има и друг клуб. Познавам едно от момичетата, които води тренировки по щафетни занимания. Тя също тренираше волейбол в Етрополе. Дори няколко години играеше в женския отбор по времето, когато бях техен треньор. В много добри отношения съм с нея, тя е отговорен човек. Ако знаех, че иска да се занимава с това, щях да ѝ предложа да работи в нашия екип дори. Останалите хора от този клуб не ги познавам и не съм говорил с тях. Ако мога с нещо да съм им полезен, винаги бих помогнал. Поздравявам ги за хубавата инициатива и им желая успех!

Снимки: Startphoto

