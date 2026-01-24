Популярни
  Георги Петров и Нанси с 10-и успех във Франция

Георги Петров и Нанси с 10-и успех във Франция

  • 24 яну 2026 | 18:22
  • 167
  • 0
Георги Петров и Нанси с 10-и успех във Франция

Българският волейболист Георги Петров и неговият отбор Гран Нанси записа 10-и успех във френската Ligue B Masculine.

Нанси се наложи като гост над Франк Авенир с 3:0 (25:15, 25:12, 25:20).

Георги Петров игра цял мач за гостите и записа 6 точки (4 блока, 25% ефективност в атака, 33% перфектно и 67% позитивно посрещане - +5).

Георги Петров с 14 точки (5 блока)! Нанси с победа №9 във Франция
Георги Петров с 14 точки (5 блока)! Нанси с победа №9 във Франция

Джейкъб Стийл заби 14 точки (1 ас, 3 блока) за Нанеси.

Тимур Цмокало добави още 11 точки (1 ас, 1 блок).

Роденият в България младежки национал на Франция Видин Начев стана най-резултатен за домакините с 10 точки (2 аса, 44% ефективност в атака, 5% перфектно и 32% позитивно посрещане - +6).

Гран Нанси е четвърти във временното класиране с актив от 29 точки (10 победи, 5 загуби).

