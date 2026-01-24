Томазо Джакомел изведе Италия до успех в класическата смесена щафета в Нове Место

Лидерът в класирането за Световната купа Томазо Джакомел направи силен последен пост, а Италия спечели класическата смесена щафета по биатлон в чешкия зимен център Нове Место, 15 дни преди Олимпиадата на домашен сняг.

Джакомел превърна изоставане от 14.8 секунди пред Франция на финалната размяна в победа с 24.7 секунди заедно със съотборниците си Доротея Вирер, Лиза Витоци и Лукас Хофер. Четиримата използваха четири допълнителни патрона.

Михал Крчмар зарадва феновете, като изведе чешкия тим до трето място пред състава на САЩ. Първите пет щафети не допуснаха наказателен ринг, като Франция, Чехия и САЩ са с по седем допълнителни патрона.

Норвегия трябваше да се задоволи с шестото място с две наказателни обиколки, но подобно на някои други отбори не участва с топ звездите си в Нове Место, което е последната спирка от Световната купа преди Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина.

Игрите се откриват на 6 февруари, а смесената щафета е първото състезание по биатлон на 8 февруари в Антерселва.

Italy wins, France finish second - but it's this finish by Michal Krcmar that sends the 25,000 in Nove Mesto into party mode after the Mixed Relay 🔥



Watch live on https://t.co/p8ATzITmbR pic.twitter.com/5rFS5ce6pt — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 24, 2026

Надпреварата премина без българско участие.

По-рано днес Финландия триумфира в единичната смесена щафета след дисквалификация на Германия.

Състезанията в Нове Место завършват в неделя с масов старт за мъже и жени, но в тях няма да има представители на България.