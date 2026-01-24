Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Томазо Джакомел изведе Италия до успех в класическата смесена щафета в Нове Место

Томазо Джакомел изведе Италия до успех в класическата смесена щафета в Нове Место

  • 24 яну 2026 | 17:57
  • 239
  • 0
Томазо Джакомел изведе Италия до успех в класическата смесена щафета в Нове Место

Лидерът в класирането за Световната купа Томазо Джакомел направи силен последен пост, а Италия спечели класическата смесена щафета по биатлон в чешкия зимен център Нове Место, 15 дни преди Олимпиадата на домашен сняг.

Джакомел превърна изоставане от 14.8 секунди пред Франция на финалната размяна в победа с 24.7 секунди заедно със съотборниците си Доротея Вирер, Лиза Витоци и Лукас Хофер. Четиримата използваха четири допълнителни патрона.

Михал Крчмар зарадва феновете, като изведе чешкия тим до трето място пред състава на САЩ. Първите пет щафети не допуснаха наказателен ринг, като Франция, Чехия и САЩ са с по седем допълнителни патрона.

Норвегия трябваше да се задоволи с шестото място с две наказателни обиколки, но подобно на някои други отбори не участва с топ звездите си в Нове Место, което е последната спирка от Световната купа преди Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина.

Игрите се откриват на 6 февруари, а смесената щафета е първото състезание по биатлон на 8 февруари в Антерселва.

Надпреварата премина без българско участие.

По-рано днес Финландия триумфира в единичната смесена щафета след дисквалификация на Германия.

Състезанията в Нове Место завършват в неделя с масов старт за мъже и жени, но в тях няма да има представители на България.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Вегас наказа Торонто, Филаделфия шокира Колорадо в НХЛ

Вегас наказа Торонто, Филаделфия шокира Колорадо в НХЛ

  • 24 яну 2026 | 11:28
  • 351
  • 0
Резултата от НХЛ

Резултата от НХЛ

  • 24 яну 2026 | 07:49
  • 1460
  • 0
Страхотна последна обиколка донесе победата в Нове Место на Бреза-Буше

Страхотна последна обиколка донесе победата в Нове Место на Бреза-Буше

  • 23 яну 2026 | 20:54
  • 2586
  • 0
Влади Зографски е 18-ти след първия ден на Световното по ски полети

Влади Зографски е 18-ти след първия ден на Световното по ски полети

  • 23 яну 2026 | 19:47
  • 1576
  • 0
Радослав Янков отпадна на осминафиналите в Зимонхьое

Радослав Янков отпадна на осминафиналите в Зимонхьое

  • 23 яну 2026 | 15:56
  • 1669
  • 0
Марко Одермат спечели за втора поредна година супергигантския слалом в Кицбюел

Марко Одермат спечели за втора поредна година супергигантския слалом в Кицбюел

  • 23 яну 2026 | 15:04
  • 1907
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

  • 24 яну 2026 | 10:25
  • 21096
  • 21
Ман Сити 2:0 Уулвс, "въллците" играят по-добре след почивката

Ман Сити 2:0 Уулвс, "въллците" играят по-добре след почивката

  • 24 яну 2026 | 16:59
  • 4562
  • 9
Борнемут - Ливърпул (съставите)

Борнемут - Ливърпул (съставите)

  • 24 яну 2026 | 18:19
  • 871
  • 0
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 48404
  • 46
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 31706
  • 72
Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 25268
  • 29