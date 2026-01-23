Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Волейболистките на ЦСКА без проблеми срещу Славия

Волейболистките на ЦСКА без проблеми срещу Славия

  • 23 яну 2026 | 18:43
  • 228
  • 0
Волейболистките на ЦСКА без проблеми срещу Славия

Волейболистките на ЦСКА стартираха с победа втория полусезон в женската Demax+ лига. Момичетата на Юлия Иванова биха без проблеми като домакини Славия с 3:0 (25:17, 25:21, 25:16) в среща от 10-ия кръг на първенството, играна този следобед в зала "Васил Симов" в столицата.

Така "червените" са твърдо на 3-о място във временното класиране с 10 победи, 3 загуби и 22 точки. Славия пък е на 7-а позиция в подреждането с 4 победи, 6 загуби и 10 точки.

В следващия 11-и кръг ще гостува на аутсайдера Варна ДКС, докато "белите" са домакини на ЦПВК.

