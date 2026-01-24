Николай Желязков: Сега започваме защита на нашата шампионска титла и тя започва от Разлог

Треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков говори преди гостуването на Пирин в Разлог от 13-ия кръг в efbet Супер Волей, като сподели, че трябва да извлекат позитиви от загубата от разложани на турнира за Купата на България през миналата седмица и сега всъщност започва защита на шампионската титла.

Пирин шокира Левски и е на полуфинал за efbet Купа България 2026

"Имахме една много тежка седмица след резултата, който имахме на Купата. Смятам, че във времето ще извлечем позитиви от тази загуба. Трябва да отчетем и това, което направи противника и да ги поздравим за прекрасното представяне на турнира. Сега обаче ние започваме защита на нашата шампионска титла и тя започва от Разлог. Убеден съм, че отборът ни днес ще играе по различен начин", коментира Желязков във видео за официалната Фейсбук страница на клуба.