  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Желязков: Сега започваме защита на нашата шампионска титла и тя започва от Разлог

Николай Желязков: Сега започваме защита на нашата шампионска титла и тя започва от Разлог

  • 24 яну 2026 | 17:42
  • 411
  • 0

Треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков говори преди гостуването на Пирин в Разлог от 13-ия кръг в efbet Супер Волей, като сподели, че трябва да извлекат позитиви от загубата от разложани на турнира за Купата на България през миналата седмица и сега всъщност започва защита на шампионската титла.

Пирин шокира Левски и е на полуфинал за efbet Купа България 2026
Пирин шокира Левски и е на полуфинал за efbet Купа България 2026

"Имахме една много тежка седмица след резултата, който имахме на Купата. Смятам, че във времето ще извлечем позитиви от тази загуба. Трябва да отчетем и това, което направи противника и да ги поздравим за прекрасното представяне на турнира. Сега обаче ние започваме защита на нашата шампионска титла и тя започва от Разлог. Убеден съм, че отборът ни днес ще играе по различен начин", коментира Желязков във видео за официалната Фейсбук страница на клуба.

