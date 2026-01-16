Пирин шокира Левски и е на полуфинал за efbet Купа България 2026

Отборът на Пирин (Разлог) поднесе най-голямата изненада на финалния турнир за efbet Купа България 2026.

Воденият от Благовест Катранджиев тим шокира носителя на трофея Левски София и направи страхотен обрат, за да надделее с 3:2 (25:23, 27:29, 13:25, 25:21, 15:11) в третия мач от 1/4-финалите, игран тази вечер в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

Така Пирин се класира за полуфиналите на турнира, където очаква победителя от последната 1/4-финална среща по-късно тази вечер между ЦСКА и Дея спорт (Бургас).

Началото на първия гейм беше равностойно до 6:6, след което Пирин дръпна с 8:6 след атака на Константин Манолев и отлична блокада на разпределителя Любомир Агонцев. Левски успя да изравни при 10:10 след атака на Юлиан Вайзиг и блок на Светослав Гоцев. "Сините" дори поведоха с 14:12 след силна контра на Гоцев и грешка на Манолев. Манолев се реваншира с успешна атака, последвана от контра на Теодор Каменов и 14:14. Равенството се запази до 17:17, след което Пирин излезе напред с 18:17 след контра блок-аут на Златко Кьосев. Атака през центъра на Лазар Бучков и аут на Каменов и 19:18 за Левски. Последва грешка и на Кьосев и 20:18 за шампионите. Разложани отново успяха да стигнат до равенство при 21:21 благодарение на Кьосев и Каменов. Левски моментално си върна предимството си при 23:21 след грешка при мрежата на Пирин и силен ас на Тодор Скримов. Сервис в аут на Скримов и ас на влезлия като резерва Вилиан Хаджиев и 23:23. В крайна сметка Пирин измъкна гейма с 25:23 след грешка на Вайзиг и нов отличен блок на Теодор Каменов.

Пирин започна по-добре и във втората част, като бързо поведе с 4:0 след атака през центъра на Костадин Гаджанов, контра на Златко Кьосев и блокада и атака на Теодор Каменов. Това накара треньорът на Левски Николай Желязков да вземе прекъсване. Последваха две силни атаки на Гордан Люцканов и грешка на Кьосев и 4:3. "Сините" успяха да изравнят при 5:5 след нова атака на Люцканов. Играта между двата тима продължи точка за точка до 10:10, след което Левски дръпна с 12:10 след успешна атака на Юлиан Вайзиг и ас на Светослав Гоцев. Пирин стигна до ново равенство при 13:13 след грешки на Люцканов и Вайзиг. Двата отбора продължиха отново да се борят за всяка топка и точка до 19:19, след което Пирин излезе напред в резултата с 21:19 след блок-аут на Теодор Каменов и страхотен единичен блок на Костадин Гаджанов. След прекъсването за Николай Желязков последваха две грешки на разложани и 21:21. Борбата продължи до 27:27, като Пирин изпусна два геймбола, както и Левски, преди "сините" да затворят гейма в своя полза при 29:27 след нова успешна атака на Гордан Люцканов и грешка на Теодор Каменов.

Левски стартира с лека преднина в третия гейм от 3:1 благодарение на Юлиан Вайзиг. Разликата нарасна до 7:3 след две отлични блокади на Гордан Люцканов и разпределителя Стоил Палев, а след това до 9:4 след блок на Тодор Скримов. Преднината на "сините" стана 15:5 при серия от начален удар на Николай Николаев, включително и негов ас. Предимството на шампионите продължи да расте до 19:7 след нови две атаки на Вайзиг. Левски спокойно спечели гейма с убедителното 25:13 след ас на Люцканов.

Четвъртата част тръгна равностойно до 5:5, след което Левски поведе със 7:5 след атака на Гордан Люцканов и контра на Лазар Бучков. Пирин, обаче, веднага изравни при 7:7 след атаки на Костадин Гаджанов и Костадин Козелов. За пореден път двата тима продължиха да се борят и равенството се запази до 17:17, като си размениха по веднъж водачеството в резултата. След това разложани дръпнаха с 20:17 след две поредни атаки и страхотен блок на Теодор Каменов. Въпреки прекъсването за Николай Желязков и "сините", Пирин спечели гейма с 25:21 след бърза контра през центъра на Костадин Козелов и вкара мача в решителен тайбрек.

Пирин дръпна на старта на тайбрека с 2:0 след атака на Константин Манолев и силна контра на Теодор Каменов, но Левски веднага изравни при 2:2 след атаки на Светослав Гоцев и Гордан Люцканов. Разложани отново поведоха при 6:4 след нови отлични изяви на Каменов и Манолев. Размяната на полетата пък дойде при 8:5 за Пирин след страхотна блокада на влезлия като резерва Любомир Златков. Левски намали до 9:8 след блок-аут на Юлиан Вайзиг и силен ас на Тодор Скримов, след което Благовест Катранджиев взе прекъсване. Независимо от това, "сините" стигнаха до 9:9 след атака на Гордан Люцканов. Последваха грешка от сервис на Скримов и контра блок-аут на Златков - 11:9 за Пирин и тайм-аут за Николай Желязков. Въпреки това, последва атака в аут на Люцканов и 12:9. Нова контра блок-аут на Златков - 13:9 и второ прекъсване за Желязков и Левски. В крайна сметка Пирин спечели с 15:11 след сгрешен сервис на Юлиан Вайзиг, а с това и мача с 3:2.

ЛЕВСКИ СОФИЯ - ПИРИН (РАЗЛОГ) 2:3 (23:25, 29:27, 25:13, 21:25, 11:15)

ЛЕВСКИ: Стоил Палев, Юлиан Вайзиг, Тодор Скримов, Гордан Люцканов, Лазар Бучков, Светослав Гоцев - Дамян Колев-либеро (Петко Петков, Николай Николаев, Петьо Иванов)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

ПИРИН: Любомир Агонцев, Теодор Каменов, Константин Манолев, Златко Кьосев, Костадин Гаджанов, Костадин Козелов - Дафин Коцаков-либеро (Вилиан Хаджиев, Любомир Златков, Александър Стоянов, Христо Манов)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg