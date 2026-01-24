Популярни
  3. Димитър Василев: В турнира за Купата на България влязохме със спокойствие, с отборна игра и нещата се получиха!

Димитър Василев: В турнира за Купата на България влязохме със спокойствие, с отборна игра и нещата се получиха!

  • 24 яну 2026 | 16:41
Посрещачът на ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) – Димитър Василев, прибави в неделя в Самоков втора Купа на България във визитката си, а вчера получи наградата за Играч на мача (MVP) при победата с 3:1 над Славия в София за първенството на страната. 25-годишният варненец вече бе вдигал националния трофей като състезател на другия бургаски тим – Дея, през 2024 г. заедно със сегашния си съотборник в състава на „нефтохимиците“ Стефан Чавдаров. Ето какво заяви Василев за официалния клубен сайт на ВК Нефтохимик 2010.

– Честита Купа на България и честита награда за MVP в петъчния мач със Славия! След тази прекрасна седмица за теб чувстваш ли се по-спокоен?

– Благодаря! Да, със сигурност има спокойствие както при мен, така и в отбора.

– С каква нагласа започнахте в Самоков?

– В турнира за Купата на България влязохме със спокойствие, с отборна игра и нещата се получиха – всеки даде по нещо за отбора.

– Какво ви костваше на волейболистите на ВК Нефтохимик 2010 и на теб лично да преминете през 5 загуби – 4 за първенство и една в Европа, за не толкова дълъг период?

– Това е спорт, както всеки друг, и не може да се печели всеки мач. Всеки тренира и се подготвя за срещите. Понякога има и такива серии.

– Как се мобилизираш, когато трябва да влезеш в хода на мача и да помогнеш да се навакса пасив например?

– Гледам винаги да съм готов, за да мога да се включа и да помогна с каквото се изисква от мен.

– В кой момент от турнира за Купата на теб ти бе най-трудно?

– Всеки мач има своите трудности. Когато се играе турнир за купа, всеки мач е труден, защото нямаш право на грешки.

– Имаше ли нещо, което ти подсказа, че в Самоков може да вдигнете трофея?

– По принцип има осем отбора, които отиват и дават всичко от себе си в един мач – всичко е възможно.

– Какво конкретно промени Иван Станев, който застана на треньорския пост само 3 дни преди турнира в Самоков?

– Иван Станев ни промени някои тактики – например в посрещането, както и подготовката за мача. Даде ни време за почивка. Тренирахме и вярвахме заедно, че ще успеем.

– Оттук нататък каква е нагласата ти за развоя на първенството?

– Както повечето отбори, играем, за да станем първи. Ще дадем всичко от себе си и се надявам да се получи.

– Посланието ти към феновете на ВК Нефтохимик 2010 сега, след спечелването на Купата на България?

– Тяхната подкрепа е важна за нас. Няма значение дали печелим или падаме – ние тренираме и се раздаваме както за отбора, така и за тях.

