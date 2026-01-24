Дмитро Долгополов: Съмнявам се, че много хора са очаквали да ни видят дори на полуфиналите в Самоков

В неделя в Самоков украинският разпределител Дмитро Долгополов вдигна като волейболист на ВК Нефтохимик 2010 първия си трофей в България. С Купата на страната ни той има вече призове в четири държави – родната Украйна, Хърватия, Естония и у нас. Ето какво сподели пред официалния клубен сайт 32-годишният плеймейкър.

– Дмитро, с ВК Нефтохимик 2010 спечели трофей в четвърта държава – къде стои той в твоята лична класация?

– Не мога да откроя някой конкретен трофей – всичко това е част от една и съща история за мен. Наскоро обсъждах трофеите си с момчетата. Отне ми време да осъзная: в края на краищата аз съм загубил финала за национални купи в четири различни държави (Финландия, Хърватия, Естония и Кипър – бел. ред.)! Мога само да кажа, че загубите все още болят повече, отколкото носят радост победите.

– Може ли да се каже, че отборът се възроди след поредицата от загуби или това беше закономерен успех?

– Смятам, че това беше само въпрос на време. Изключително трудно е да преминеш през целия сезон на постоянно високо ниво. По време на спадове работата на треньора е да реагира компетентно на състоянието на отбора. Тъй като при нас това не се случи, последва реакция на ръководството на клуба.

– Как си помагате взаимно с другия разпределител Любослав Телкийски?

– С Любо имаме добри, приятелски отношения. Той е силен разпределител и се справя добре дори без моята помощ, особено при наличието на Иван Станев в ролята на старши треньор на отбора.

– Почувства ли в даден момент в Самоков, че всичко може да бъде изгубено?

– Дори и за секунда не ми е минавала такава мисъл.

– Ти лично с каква нагласа тръгна за Самоков?

– Може да прозвучи грубо, но съм свикнал да отговарям честно. Мотивацията ми беше проста: миналия сезон бях по-добър играч, отколкото Франческо Кадеду беше като треньор. И на турнира за Купата на България доказах, че все още съм по-добър. Знам, че това не е най-добрата мотивация, но използваме инструментите, които са налични. Сега това вече е в миналото.

– Усети ли у съотборниците си отърсване от напрежението, а у теб самият имаше ли напрежение преди турнира?

– Не турнира за Купата далеч не показахме най-добрия си волейбол, но аз усетих, че психическото състояние на отбора се е подобрило значително.

– Според теб съперниците, и най-вече бившият ти тим Локомотив (Пловдив), който е водач в първенството, очакваха ли такова представяне от вас?

– Съмнявам се, че много хора са очаквали да ни видят дори на полуфиналите.

– Какво би казал на феновете на ВК Нефтохимик 2010?

– Ще се видим на следващия мач в Бургас!