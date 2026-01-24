Фратрия привлече бивш национал на Молдова

Фратрия подсили защитната си линия с Вадим Дижинари. Централният бранител е бивш младежки и юношески национал на Молдова, като е и двукратен шампион на страната си.

Ето какво написаха от клуба:

"Към нашия клуб се присъединява нов футболист - Вадим Дижинари, на 26 години. Вадим подсилва защитната линия на Фратрия. Висок и мощен централен защитник с международен опит - отлично попълнение за отбора

Радваме се да те приветстваме в отбора! Пожелаваме ти бърза адаптация, стабилна игра и много успехи заедно с Фратрия".