Осака се отказа от Australian Open

Четирикратната шампионка от "Големия шлем" и двукратна победителка в Мелбърн Наоми Осака се оттегли от Australian Open 2026 заради контузия в лявата част на корема, съобщиха от Tennis Australia. Осака потвърди новината и в социалните мрежи.

Австралийката Мадисън Инглис, която премина през квалификациите, продължава напред след служебна победа до осминафиналите, където ще се изправи срещу Ига Швьонтек.

„Това е контузия, която съм имала няколко пъти преди. Мислех се, че мога да стисна зъби и да играя“, каза Осака пред медиите чрез Tennis Australia. „Изиграх последния си мач с известна болка и си помислих, че ако си дам почивка преди днешния мач, ще мога да се справя. Но се загрях и нещата се влошиха.

Определено трябва да направя още изследвания, а и очевидно след бременността тялото ми се промени доста. Затова това е нещо, към което трябва да подхождам много внимателно.“

В последния си мач срещу Сорана Кърстя във втория кръг Осака победи опитната румънка в три сета – 6:3, 4:6, 6:2. След като Кърстя изравни за трети сет, Осака напусна корта за кратко, а след това взе медицински тайм-аут при 2:1 в третия сет.

„Това е нещо, което се повтаря“, каза Осака пред медиите в четвъртък след мача. „Ако погледнете медицинската ми история, вероятно можете да си направите някакви предположения.“

На Australian Open 2025 Осака се отказа в мача си от третия кръг срещу Белинда Бенчич заради контузия в коремната област. Въпреки че водеше с 5:2 и имаше сетбол в първия сет, Осака изпитваше дискомфорт. В крайна сметка сетът стигна до тайбрек, който Бенчич спечели, след което Осака прекрати участието си.