Наталия Силва се цели в титлата при успех на UFC 324

Наталия Силва отдавна е готова за своя шанс срещу шампионката на UFC в категория муха Валентина Шевченко.

Надеждите на Силва за титлата бяха забавени, когато Джанг Уейли оваканти пояса си в категория сламка, за да предизвика Шевченко (26-4-1 MMA, 15-3-1 UFC) на UFC 322 миналия ноември. В крайна сметка тя претърпя тежка загуба със съдийско решение.

Междувременно се появи нова възможност за Силва (19-5-1 MMA, 7-0 UFC), която прие да замени Алекса Грасо срещу бившата шампионка Роуз Намаюнас (14-7 MMA, 12-6 UFC). Двубоят е част от основната карта на UFC 324 в събота в „T-Mobile Arena“ в Лас Вегас. Вижте прогнозите на експертите в студиото на Sportal.bg и редактора в медията ни Борис Тонев за битката Силва-Намаюнас и останалите двубои от UFC 324.

„Исках да получа шанс за титлата по-рано, но от UFC казаха, че Валентина няма да е на разположение за битка толкова скоро. Затова предложиха името на Роуз и ние приехме“, заяви Силва пред MMA Junkie и други репортери чрез преводач на пресконференция преди UFC 324 в сряда. „Аз съм човекът, който е постигнал най-много в организацията, и този, който беше готов за това, бях аз.“

28-годишната бразилка е уверена, че победа над Намаюнас най-накрая ще ѝ осигури двубой за титлата.

„Победа срещу Роуз вече ми дава нужните основания да се бия за титлата“, каза Силва. „От UFC заявиха, че това е елиминационен мач и следващият ще бъде за пояса.“

Единствената загуба на Шевченко по време на доминиращото ѝ царуване в категория муха дойде срещу Алекса Грасо – поражение, за което тя взе убедителен реванш на UFC 306. Оттогава тя защити пояса си срещу Манон Фиоро и Уейли. Но въпреки постиженията на Шевченко и скорошната ѝ доминация на земя, Силва от Бразилия твърди, че има отговор на нейния стил.

„Валентина няма да ме победи, а аз ще стана шампионка, като я надиграя“, заяви Силва. „Работих всеки ден във всяка възможна област. Независимо дали ще е в стойка, или в граплинг, ще я победя и ще стана шампионка“