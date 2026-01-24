Популярни
Костадин Енев е в категория за битката в Словакия

  • 24 яну 2026 | 12:29
  • 222
  • 0
Професионалният ММА боец Костадин Енев се завръща в клетката тази вечер (24.01, събота). Българинът премина официалното претегляне (62,750 кг) за двубоя със словака Роман Паулус. Сблъсъкът между двамата ще бъде част от галавечерта PML 18 в Хлоховец (Словакия).

40-годишният Енев (12 победи, 1 с нокаут, 8 със събмишън и 10 загуби) ще бъде подкрепян в ъгъла от друг пионер на българския ММА Светлозар Савов.

„Не успяхме да видим претеглянето на нашия съперник. Минал е преди нас, но не ни показаха видео – коментира Савов за Спортната джунгла. – Противникът не е лош. По-млад е, но тренирам с Коцето и знам какво може. Няма с какво да ни изненада словакът, който е опасен само с риър нейкед чоук. Не мисля, че ще се стигне до подобна ситуация.“

25-годишният Паулус направи име във веригата "Oktagon" със 17 двубоя. Той е печелил титлата на сателитната верига "Oktagon", "Challenge" през 2020-а.

Галавечерта стартира в 18:30 часа българско време. Очаква се двубоят на Енев с Паулус да стартира след 21:00 часа. Може да гледате вечерта чрез PPV излъчването на цена 11 евро. Линк тук.

