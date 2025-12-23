Популярни

ММА ветеранът Костадин Енев влиза отново в битка

  • 23 дек 2025 | 15:01
  • 139
  • 0
ММА ветеранът Костадин Енев влиза отново в битка

Професионалният ММА боец Костадин Енев ще се изправи срещу словака Роман Паулус на събитието PML 18 в град Хлoховец, Словакия на 21 януари. Двубоят ще бъде един от основните на бойната гала. Енев има статистика в професионалния ММА от 12 победи и 10 загуби.

Неговият съперник, Роман Паулус, е едно от най-обещаващите имена на европейската бойна сцена и е сред топ бойците на Словакия, съобщават от mma.bg. 25-годишният словак има професионален актив 11 победи и 6 загуби и е познат с разнообразен арсенал. Паулус е и победител от 5-ия сезон на формата OKTAGON Challenge.

