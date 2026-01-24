Бай Юлу влезе в историята със световната титла в София

Бай Юлу победи Оние Нг с 4:0 и спечели Световното първенство за жени на WSF в хотел „Маринела“ в София, като за първи път в кариерата си стана световна №1.

Вече шампионка от турнирите UK Championship, Niche Cues Open и Irish Open през първата половина на сезона, 22-годишната Бай не загуби нито един фрейм по време на надпреварата в България и с доминиращо представяне спечели четвъртата си ранкинг титла за сезона.

Турнирът се проведе в София, в хотел "Маринела". Шампионките и подгласничките бяха наградени на специална церемония в присъствието на кмета на Столична община Васил Терзиев, президента на Световната федерация Джейсън Фъргюсън, президента на Европейската федерация Максим Касис и президента на Българската федерация Олег Велинов.

Китайската звезда вече има осем титли от ранкинг турнири от дебюта си в Световния женски снукър тур на Световното първенство през 2023 г. и става едва 13-тият състезател и третият от Азия, който оглавява световната ранглиста от 1983 г. насам.

Бай направи и най-високия брейк на турнира – 131 на полуфиналите, което е нейният личен рекорд в WWS Tour, както и още една серия от 102, с което общият ѝ брой сенчъри за сезона достигна седем – рекорд за един състезател в рамките на един сезон от Тура.

След четири дни игра Бай се изправи срещу Оние Нг за трети път през сезона. Трикратната световна шампионка от Хонконг (Китай) изглеждаше фаворит за първия фрейм, след като Бай се нуждаеше от снукър при оставащи само две червени топки. Бай обаче успя да извлече необходимите четири наказателни точки, след което направи разчистване на цветните, за да открадне фрейма с разлика от само две точки и да нанесе ранен удар във финала.

От този момент нататък Бай контролираше мача, като брейкове от 48 и 45 ѝ бяха достатъчни да удвои аванса си, а следващи серии от 34 и 38 в последните два фрейма окончателно затвърдиха победата и удължиха настоящата ѝ успешна серия в Тура до 39 поредни мача.

При състезателките до 21 години тайландката Панчая Чаной спечели втората си титла, след като победи сънародничката си Наруча Поемфул с 2:1 на финала.

Двете, които по-рано бяха достигнали полуфиналите в основната надпревара, се срещнаха в предпоследния ден, като действащата световна шампионка до 21 години Чаной надделя над най-високоранкираната девойка Поемфул и спечели втората си титла от Тура.

В надпреварата при ветераните Изабела Лонцка спечели изцяло полски финал с победа 2:1 над Евелина Пислевска и завоюва първия си трофей при ветеранките, след като преди това беше достигала до финали през 2022 и 2024 г.

Тя обаче не успя да направи дубъл, тъй като във финала на Challenge Cup отстъпи с 0:2 на Итинг Чън от Хонконг (Китай).