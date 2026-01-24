17-годишен украинец спечели световната титла при младежите в София

Михаел Ларков победи Уанг Синбо с 5:2 и спечели Световното първенство за младежи на Световната снукър федерация (WSF) за 2026 г., като си извоюва двугодишна тур-карта за професионалния тур World Snooker Tour (WST).

Турнирът се провежда в София, в хотел "Маринела". Ларков беше награден на специална церемония в присъствието на кмета на Столична община Васил Терзиев, президента на Световната федерация Джейсън Фъргюсън, президента на Европейската федерация Максим Касис и президента на Българската федерация Олег Велинов.

Рефер на финала беше Христо Иванов, който стана първият в историята, съдийствал в мача за титлата при младежите и мъжете.

17-годишният украинец премина през схема от 80 състезатели в хотел „Маринела“ в София, за да си гарантира място сред професионалистите за първи път в кариерата си.

Турнирът започна с групова фаза, в която Ларков стартира с три поредни победи на нула срещу Адян Икбал, Уилям Томсън и Войчех Совински, за да се класира за елиминациите. България беше представена от 12-годишния Светослав Геков, който беше в групата на Уанг Синбо.

Най-висок брейк от 101 му помогна уверено да преодолее Микаел Нерсисян с 4:0, след което показа борбеност, като обърна мач, в който изоставаше с 1:3 срещу шотландеца Аяан Икбал, и достигна четвъртфиналите. В петък в София, след четири дни игра, останаха четирима претенденти, а именно Ларков се наложи над тайландеца Прин Ратмукда и китаеца Уан в последния ден, за да се присъедини към Юлиан Бойко като украинско присъствие в WST от сезон 2026/27.

Ларков участваше за трети път в Световното за младежи и никога преди не беше стигал по-далеч от осминафиналите, но брейкове от 114 и 73 в събота помогнаха на тийнейджъра да постигне победа с 4:1 над китаеца Уанг Синджун, с което за първи път си осигури място във финалния ден.

Китаецът Уанг, на 18 години, участваше в турнира за първи път и имаше впечатляващо CV — през този сезон беше играл в четири турнира от WST, включително победа над Роби Уилямс на Откритото първенство на Ухан.

Силната седмица за тийнейджъра го беше довела до мача за титлата, като беше загубил само четири фрейма в осем мача, но срещу Ларков изпадна в трудна ситуация: украинецът направи два брейка над 50, спечели четири от първите пет фрейма и се доближи само на един от славата.

И двата полуфинала бяха едностранни — Ларков разгроми Ратмукда от Тайланд с 4:0, а Уанг оформи финалната двойка със същия резултат срещу англичанина Даниел Бойс.

Уанг запази надеждите си с брейк от 75 в шестия фрейм, но Ларков остана невъзмутим и затвори мача в следващия с поредица от 60, за да си осигури титлата с победа 5:2.