Калъм Уолш преодоля нокдаун и се поздрави с победа на първата боксова гала на UF

Калъм Уолш победи Карлос Окампо с единодушно съдийско решение, като резултатите бяха 98-90 в две от съдийските карти и 97-91 в третата. Ирландецът оглави първата боксова галавечер на Zuffa Boxing, която се проведе в нощта на петък срещу събота в "APEX" центъра на Лас Вегас.

„Никога не съм доволен от представянето си, освен ако не постигна нокаут“, заяви Уолш, който вече има баланс от 16-0 (11 с нокаут).

Уолш дори беше пратен в нокдаун в шестия рунд. В седмия рунд Уолш се боксира с по-голяма решителност, но след това се върна към по-предпазливия си подход в осмия.

От актива на Окампо, чиято статистика стана 38-4 (26 с нокаут), беше отнета точка в деветия рунд за трети пореден удар под пояса. Уолш показа малко по-продължителна активност в десетия рунд, но това не беше достатъчно, за да постигне желания завършек с нокаут.

„Той правеше странни неща и не знаех как да реагирам“, коментира Уолш.