  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Умар Нурмагомедов смята, че Дилън Данис се е отървал леко: Трябваше да е в болница

Умар Нурмагомедов смята, че Дилън Данис се е отървал леко: Трябваше да е в болница

  • 24 яну 2026 | 08:11
  • 489
  • 0
Умар Нурмагомедов смята, че Дилън Данис се е отървал леко: Трябваше да е в болница

Умар Нурмагомедов е бил на първия ред, за да види как негови съотборници влизат в сбиване с Дилън Данис по време на UFC 322.

Американецът получи забрана да посещава бъдещи събития на UFC, след като се сби с членове на екипа на Ислам Махачев на UFC 322. Въпреки това, претендентът в категория петел Умар Нурмагомедов твърди, че вечно провокативният граплър всъщност се е отървал леко същата вечер.

Дейна Уайт: Дилън Данис е с доживотна забрана за събития на UFC
Дейна Уайт: Дилън Данис е с доживотна забрана за събития на UFC

Хаосът настъпи, след като Дилън Данис и членове на екипа на Махачев започнаха да си разменят удари в средата на „Медисън Скуеър Гардън“. Граплърът от години отправя нападки към този отбор чрез интервюта и социални мрежи, особено след като неговият приятел Конър Макгрегър влезе в ожесточено съперничество с Хабиб Нурмагомедов.

Дилън Данис вече беше усетил гнева им, когато през 2018 г. Нурмагомедов отказа ирландеца чрез събмишън, а след това прескочи клетката, за да се нахвърли върху бившия шампион по граплинг. Тогава избухна огромно меле както вътре, така и извън октагона. Последният сблъсък завърши с изгонването на Дилън Данис от „Медисън Скуеър Гардън“, но Умар Нурмагомедов, който е присъствал на сбиването на UFC 322, казва, че той определено си го е просил.

„Бях на първия ред и гледах какво се случва“, заяви Нурмагомедов пред Complex. „Очаквах го, защото този човек говори твърде много. Говори за религия, говори за семейства, за много неща, разбирате ли? Това не е добре. Не можеш да бъдеш такъв човек и да не очакваш подобна реакция. Хората ще те смажат.“

Дилън Данис закопчан с белезници след масово меле на UFC 322
Дилън Данис закопчан с белезници след масово меле на UFC 322

Нурмагомедов допълва, че му се е искало нещата да се развият много по-зле за Дилън Данис онази вечер в Ню Йорк.

„Не беше достатъчно“, коментира Нурмагомедов побоя. „Трябваше да има счупени крака, ръце. Трябваше да е в болница. На ръба между живота и смъртта. Той си го заслужава.“

Представителят на бойната фамилия Нурмагомедов се завръща в октагона този уикенд за битка с бившия шампион в категория муха Дейвисън Фигерейдо. Вижте прогнозите на експертите в студиото на Sportal.bg за предстоящата му среща, както и за останалите дуели от събитието UFC 324:

