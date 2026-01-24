Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. Ливърпул гостува на Борнемут в опит за първа шампионатна победа след нова година

Ливърпул гостува на Борнемут в опит за първа шампионатна победа след нова година

  • 24 яну 2026 | 06:53
  • 493
  • 0

Борнемут ще посрещне Ливърпул на стадион "Виталити" в мач от Премиър лийг. Двубоят е насрочен за 24 януари 2026 г. с начален час 19:30. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Майкъл Солсбъри. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в поредния кръг от английското първенство, като и двата тима се нуждаят от точки за различни цели в класирането.

Ливърпул докосва осминафиналите след категоричен успех в Марсилия
Ливърпул докосва осминафиналите след категоричен успех в Марсилия

Ливърпул заема четвъртата позиция в класирането с 36 точки от 22 изиграни мача, като тимът е отбелязал 33 гола и е допуснал 29. Мърсисайдци се борят за място в зоната на Шампионската лига, но изостават от челните позиции. Борнемут се намира на 15-то място с 27 точки от същия брой срещи, като има 35 отбелязани и 41 допуснати гола. "Черешките" се опитват да се отдалечат от опасната зона и да си осигурят спокойно оставане в елита. Победа за домакините в този двубой би им дала ценни точки в борбата за оцеляване, докато успех за гостите би ги приближил към първите три места.

Брайтън не спечели, но феновете на "чайките" видяха магическо попадение
Брайтън не спечели, но феновете на "чайките" видяха магическо попадение

По-рано същият ден ще играе и вторият Манчестър Сити срещу Уулвърхамптън, който от сигурен изпадащ се превърна в тим, който започна да краде точки от топ отборите в горната половина на класирането. Това ще бъде допълнителен стимул за мърсисайдци в битката за топ 4.

Манчестър Сити приема костеливия орех Уулвърхамптън в опит да спре кризата
Манчестър Сити приема костеливия орех Уулвърхамптън в опит да спре кризата

Борнемут показва непостоянна форма в последните си пет мача с една победа, три равенства и една загуба. "Черешите" завършиха наравно 1:1 с Брайтън в последния си мач от Премиър лийг (на 19.01.2026), а преди това записаха зрелищно 3:3 с Нюкасъл в мач от ФА Къп (на 10.01.2026). Впечатляваща победа постигнаха срещу Тотнъм с 3:2 (на 07.01.2026), но загубиха от Арсенал с 2:3 (на 03.01.2026) и завършиха наравно 2:2 с Челси (на 30.12.2025). Ливърпул също не е в най-добрата си форма с две победи и три равенства в последните пет мача. "Червените" разгромиха Марсилия с 3:0 в Шампионската лига (на 21.01.2026), завършиха 1:1 с Бърнли в първенството (на 17.01.2026), победиха Барнзли с 4:1 за ФА Къп (на 12.01.2026) и записаха две последователни равенства - 0:0 с Арсенал (на 08.01.2026) и 2:2 с Фулъм (на 04.01.2026).

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора е категорично в полза на Ливърпул, който има пълен комплект от пет победи. В последната им среща от 15 август 2025 г. "червените" надделяха с 4:2 на "Анфийлд" в мач от Премиър лийг. Преди това, на 1 февруари 2025 г., Ливърпул победи с 2:0 при гостуването си на "Виталити". На 21 септември 2024 г. мърсисайдци се наложиха с 3:0 на своя стадион, а на 21 януари 2024 г. разгромиха Борнемут като гост с 4:0. Двата отбора се срещнаха и в турнира за Карабао Къп на 1 ноември 2023 г., когато Ливърпул отново победи с 2:1 на "Виталити".

Алекс Скот се очертава като най-важният играч за Борнемут в този сезон. Младият английски полузащитник демонстрира забележителна техника и визия на терена, като се превърна в основен двигател на отбора в средата на терена. Неговата способност да свързва защитата с нападението и да създава голови положения е от ключово значение за "черешите". Скот показва постоянство в представянето си и се очаква да бъде централна фигура в опитите на Борнемут да спечели точки срещу Ливърпул. От страна на гостите, Флориан Вирц се утвърди като една от звездите на отбора след трансфера си. Германският офанзивен полузащитник впечатлява с креативността си, техническите умения и способността да разбива защитите на противниците. Неговите пробиви и асистенции са жизненоважни за атакуващата игра на Ливърпул. Вирц демонстрира отлична форма в последните мачове и ще бъде една от основните заплахи за защитата на Борнемут в предстоящата среща.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кристиан Киву повежда олимпийския огън от Милано

Кристиан Киву повежда олимпийския огън от Милано

  • 24 яну 2026 | 02:46
  • 1038
  • 0
Галатасарай обяви Ланг

Галатасарай обяви Ланг

  • 24 яну 2026 | 02:30
  • 1035
  • 0
Силен български старт в Рейкявик

Силен български старт в Рейкявик

  • 24 яну 2026 | 00:46
  • 1198
  • 0
Арбелоа намекнал на Трент да си търси нов отбор

Арбелоа намекнал на Трент да си търси нов отбор

  • 24 яну 2026 | 00:33
  • 2435
  • 5
Драматична победа доближи Леванте до спасителния бряг

Драматична победа доближи Леванте до спасителния бряг

  • 24 яну 2026 | 00:11
  • 1455
  • 1
Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

  • 23 яну 2026 | 23:43
  • 10408
  • 49
Виж всички

Водещи Новини

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 3936
  • 2
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 142
  • 0
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Играе се по един мач при мъжете и жените

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Играе се по един мач при мъжете и жените

  • 24 яну 2026 | 07:23
  • 2988
  • 1
Реал може да излезе начело при победа срещу Виляреал

Реал може да излезе начело при победа срещу Виляреал

  • 24 яну 2026 | 07:22
  • 509
  • 0
Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

  • 23 яну 2026 | 23:43
  • 10408
  • 49
Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

  • 23 яну 2026 | 23:29
  • 4382
  • 0