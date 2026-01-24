Ливърпул гостува на Борнемут в опит за първа шампионатна победа след нова година

Борнемут ще посрещне Ливърпул на стадион "Виталити" в мач от Премиър лийг. Двубоят е насрочен за 24 януари 2026 г. с начален час 19:30. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Майкъл Солсбъри. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в поредния кръг от английското първенство, като и двата тима се нуждаят от точки за различни цели в класирането.

Ливърпул заема четвъртата позиция в класирането с 36 точки от 22 изиграни мача, като тимът е отбелязал 33 гола и е допуснал 29. Мърсисайдци се борят за място в зоната на Шампионската лига, но изостават от челните позиции. Борнемут се намира на 15-то място с 27 точки от същия брой срещи, като има 35 отбелязани и 41 допуснати гола. "Черешките" се опитват да се отдалечат от опасната зона и да си осигурят спокойно оставане в елита. Победа за домакините в този двубой би им дала ценни точки в борбата за оцеляване, докато успех за гостите би ги приближил към първите три места.

По-рано същият ден ще играе и вторият Манчестър Сити срещу Уулвърхамптън, който от сигурен изпадащ се превърна в тим, който започна да краде точки от топ отборите в горната половина на класирането. Това ще бъде допълнителен стимул за мърсисайдци в битката за топ 4.

Борнемут показва непостоянна форма в последните си пет мача с една победа, три равенства и една загуба. "Черешите" завършиха наравно 1:1 с Брайтън в последния си мач от Премиър лийг (на 19.01.2026), а преди това записаха зрелищно 3:3 с Нюкасъл в мач от ФА Къп (на 10.01.2026). Впечатляваща победа постигнаха срещу Тотнъм с 3:2 (на 07.01.2026), но загубиха от Арсенал с 2:3 (на 03.01.2026) и завършиха наравно 2:2 с Челси (на 30.12.2025). Ливърпул също не е в най-добрата си форма с две победи и три равенства в последните пет мача. "Червените" разгромиха Марсилия с 3:0 в Шампионската лига (на 21.01.2026), завършиха 1:1 с Бърнли в първенството (на 17.01.2026), победиха Барнзли с 4:1 за ФА Къп (на 12.01.2026) и записаха две последователни равенства - 0:0 с Арсенал (на 08.01.2026) и 2:2 с Фулъм (на 04.01.2026).

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора е категорично в полза на Ливърпул, който има пълен комплект от пет победи. В последната им среща от 15 август 2025 г. "червените" надделяха с 4:2 на "Анфийлд" в мач от Премиър лийг. Преди това, на 1 февруари 2025 г., Ливърпул победи с 2:0 при гостуването си на "Виталити". На 21 септември 2024 г. мърсисайдци се наложиха с 3:0 на своя стадион, а на 21 януари 2024 г. разгромиха Борнемут като гост с 4:0. Двата отбора се срещнаха и в турнира за Карабао Къп на 1 ноември 2023 г., когато Ливърпул отново победи с 2:1 на "Виталити".

Алекс Скот се очертава като най-важният играч за Борнемут в този сезон. Младият английски полузащитник демонстрира забележителна техника и визия на терена, като се превърна в основен двигател на отбора в средата на терена. Неговата способност да свързва защитата с нападението и да създава голови положения е от ключово значение за "черешите". Скот показва постоянство в представянето си и се очаква да бъде централна фигура в опитите на Борнемут да спечели точки срещу Ливърпул. От страна на гостите, Флориан Вирц се утвърди като една от звездите на отбора след трансфера си. Германският офанзивен полузащитник впечатлява с креативността си, техническите умения и способността да разбива защитите на противниците. Неговите пробиви и асистенции са жизненоважни за атакуващата игра на Ливърпул. Вирц демонстрира отлична форма в последните мачове и ще бъде една от основните заплахи за защитата на Борнемут в предстоящата среща.