Брайтън не спечели, но феновете на "чайките" видяха магическо попадение

Атрактивен гол в добавеното време донесе на Брайтън точка в домакинството на Борнемут от 22-рия кръг на Премиър лийг. Срещата завърши 1:1, а 18-годишният гръцки талант Хараламбос Костулас отбеляза дебютното си попадение за "чайките" с невероятно красива задна ножица.

Борнемут беше в много лоша форма, но в предишния кръг надви Тотнъм, а след това отпадна драматично от Нюкасъл за ФА Къп. "Черешките" бяха много близо до успех и днес, след като откриха с попадение на Маркъс Тавърниър от дузпа в 32-рата минута. В края обаче натискът на Брайтън даде резултат и Костулас вдигна на крака феновете на "Амекс Стейдиъм".

Брайтън имаше надмощие в начланите минути, но пропуски на Браян Груда, Ферди Кадиоглу и Джак Хиншълууд попречиха на домакините да поведат. Борнемут рядко атакуваше, но при една от контрите на "черешките" Амин Адли падна в наказателното поле след контакт с Барт Фербрюген. Първоначално реферът Пол Тиърни показа жълт картон за симулация на Алди, но след консултация с ВАР даде дузпа за гостите, която Тавърниър реализира.

Рекордна покупа на Борнемут Еванилсон можеше да удви аванса на гостите малко преди почивката, но след неговия изстрел топката срещна гредата. Брайтън също имаше своите възможности, но като цяло не създаде достатъчно положения пред вратата на Джордже Петрович.

Домакините показаха съвсем различно лице през второто полувреме. Влизането на Янкуба Минте, Жоржиньо Рютер и Карлос Балеба канализира действията на "чайките", които постепенно притиснаха съперника. На няколко пъти само късметът спаси Борнемут, който вече иьзцяло се бранеше.

Така се стигна до втората от добавените осем минути, когато резервата Костулас изравни по зрелищен начин. Младият грък не се притесни от факта, че беше заобиколен от няколко футболисти на Борнемут и заби топката в десния ъгъл на вратата. Равенството остави домакините на 12-то място, а Борнемут е на 15-а позиция.

Снимки: Gettyimages