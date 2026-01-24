Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Гризман пропуска следващия мач на Атлетико

Гризман пропуска следващия мач на Атлетико

  • 24 яну 2026 | 04:50
  • 276
  • 0
Гризман пропуска следващия мач на Атлетико

Атлетико Мадрид няма да може да разчита на нападателя си Антоан Гризма за мача си от 21-ви кръг от Ла Лига срещу Майорка.

Информацията бе оповестена лично от пресслужбата на “дюшекчиите” в социалните мрежи на клуба.

Гризман е преминал медицински преглед, който е разкрил леко мускулно разтежение в лявото му бедро. Контузията е получена по време на тренировката във вчерашния 23-ти януари (петък).

Все още не е ясно кога точно игразът ще се завърне в игра, което ще бъде определено спрямо възстановяването му.

Срещата между столичния гранд и островитяните ще се състои в утрешния 25-и януари (неделя).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кристиан Киву повежда олимпийския огън от Милано

Кристиан Киву повежда олимпийския огън от Милано

  • 24 яну 2026 | 02:46
  • 564
  • 0
Галатасарай обяви Ланг

Галатасарай обяви Ланг

  • 24 яну 2026 | 02:30
  • 660
  • 0
Силен български старт в Рейкявик

Силен български старт в Рейкявик

  • 24 яну 2026 | 00:46
  • 772
  • 0
Арбелоа намекнал на Трент да си търси нов отбор

Арбелоа намекнал на Трент да си търси нов отбор

  • 24 яну 2026 | 00:33
  • 1596
  • 5
Драматична победа доближи Леванте до спасителния бряг

Драматична победа доближи Леванте до спасителния бряг

  • 24 яну 2026 | 00:11
  • 945
  • 0
Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

  • 23 яну 2026 | 23:43
  • 8649
  • 49
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 50192
  • 239
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 32383
  • 60
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Прекратиха мач при жените

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Прекратиха мач при жените

  • 24 яну 2026 | 06:23
  • 1768
  • 1
Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

  • 23 яну 2026 | 23:43
  • 8649
  • 49
Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

  • 23 яну 2026 | 23:29
  • 3285
  • 0
Баркола спаси ПСЖ от огромен гаф срещу предпоследния и качи шампионите на върха поне за 24 часа

Баркола спаси ПСЖ от огромен гаф срещу предпоследния и качи шампионите на върха поне за 24 часа

  • 23 яну 2026 | 23:11
  • 6689
  • 1