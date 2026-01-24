Гризман пропуска следващия мач на Атлетико

Атлетико Мадрид няма да може да разчита на нападателя си Антоан Гризма за мача си от 21-ви кръг от Ла Лига срещу Майорка.
Информацията бе оповестена лично от пресслужбата на “дюшекчиите” в социалните мрежи на клуба.
Гризман е преминал медицински преглед, който е разкрил леко мускулно разтежение в лявото му бедро. Контузията е получена по време на тренировката във вчерашния 23-ти януари (петък).
Все още не е ясно кога точно игразът ще се завърне в игра, което ще бъде определено спрямо възстановяването му.
Срещата между столичния гранд и островитяните ще се състои в утрешния 25-и януари (неделя).