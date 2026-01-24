Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Каратанчева отпадна на крачка от финалната четворка в САЩ

Каратанчева отпадна на крачка от финалната четворка в САЩ

  • 24 яну 2026 | 01:12
  • 106
  • 0
Каратанчева отпадна на крачка от финалната четворка в САЩ

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Уестън (САЩ) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставената под номер 7 българка загуби от втората в схемата Бианка Андрееску (Канада) с 5:7, 1:6 за час и 48 минути.

Каратанчева не успя да удържи подаването си в 11-ия гейм на мача, което се оказа решаващо за изхода на първия сет. Във втория съперничката й доминираше изцяло и след 6:1 затвори мача в своя полза.

Андрееску е шампионка от Откритото първенство на САЩ през 2019 година, когато достига до номер 4 в световната ранглиста на УТА.

Следвай ни:

Още от Тенис

Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите в Лешно след трисетова битка

Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите в Лешно след трисетова битка

  • 23 яну 2026 | 17:41
  • 624
  • 0
Мачовете в Мелбърн ще започнат по-рано в събота заради очакваните високи температури

Мачовете в Мелбърн ще започнат по-рано в събота заради очакваните високи температури

  • 23 яну 2026 | 16:44
  • 952
  • 0
Иван Иванов детронира шампиона от миналата седмица в Манакор и се класира на полуфинал

Иван Иванов детронира шампиона от миналата седмица в Манакор и се класира на полуфинал

  • 23 яну 2026 | 16:36
  • 4386
  • 1
Димитър Кисимов ще дебютира срещу квалификант на Australian Open

Димитър Кисимов ще дебютира срещу квалификант на Australian Open

  • 23 яну 2026 | 15:40
  • 1643
  • 0
18-годишната Ива Йович елиминира Джазмин Паолини

18-годишната Ива Йович елиминира Джазмин Паолини

  • 23 яну 2026 | 15:21
  • 778
  • 0
Ден 6 на Australian Open: Алкарас, Зверев и Де Минор са в четвърти кръг, победи за Сабаленка, Гоф и Андреева

Ден 6 на Australian Open: Алкарас, Зверев и Де Минор са в четвърти кръг, победи за Сабаленка, Гоф и Андреева

  • 23 яну 2026 | 15:10
  • 8492
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 48349
  • 233
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 30475
  • 56
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Започнаха мачовете при мъжете и жените

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Започнаха мачовете при мъжете и жените

  • 24 яну 2026 | 01:58
  • 423
  • 0
Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

  • 23 яну 2026 | 23:43
  • 6736
  • 48
Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

  • 23 яну 2026 | 23:29
  • 1872
  • 0
Баркола спаси ПСЖ от огромен гаф срещу предпоследния и качи шампионите на върха поне за 24 часа

Баркола спаси ПСЖ от огромен гаф срещу предпоследния и качи шампионите на върха поне за 24 часа

  • 23 яну 2026 | 23:11
  • 5102
  • 1