Лидерът във Втора лига подсили техническата си база

Дунав (Русе) се сдоби със съвременна GPS-система за следене в реално време на функционалните показатели на своите футболисти, съобщиха от футболния клуб.

От щаба на „драконите“ уточниха, че договорът с Barin Sports е сключен в резултат от подкрепата на клубните членове, които са се включили в инициативата за увеличаването на социалната маса на водача в класирането на Втора лига, обявена по време на Общото му събрание през декември 2025 г. В нея се включиха вече бившите футболисти на Дунав Мирослав Будинов и Божидар Васев.

„Тази система ще даде на треньорския щаб много по-задълбочен и точен поглед върху състоянието на играчите в реално време – още една крачка към модерното управление и развитие на отбора“, съобщиха още от русенския клуб.

„Драконите“ започнаха подготовка за пролетния дял от първенството на Втора лига на 5 януари и в момента са на лагер в Поморие. Отборът, ръководен от старши треньора Георги Чиликов, изигра до момента две контроли, в които победи втородивизионния румънски КС Динамо (Букурещ) с 5:0 и Ямбол 1915 от Югоизточната Трета лига с 2:0. Следващата проверка на русенския тим е на 24 януари, събота, от 14:00 часа на стадиона в Каблешково срещу елитния Спартак (Варна).