Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Лидерът във Втора лига подсили техническата си база

Лидерът във Втора лига подсили техническата си база

  • 24 яну 2026 | 01:08
  • 128
  • 0
Лидерът във Втора лига подсили техническата си база

Дунав (Русе) се сдоби със съвременна GPS-система за следене в реално време на функционалните показатели на своите футболисти, съобщиха от футболния клуб.

От щаба на „драконите“ уточниха, че договорът с Barin Sports е сключен в резултат от подкрепата на клубните членове, които са се включили в инициативата за увеличаването на социалната маса на водача в класирането на Втора лига, обявена по време на Общото му събрание през декември 2025 г. В нея се включиха вече бившите футболисти на Дунав Мирослав Будинов и Божидар Васев.

„Тази система ще даде на треньорския щаб много по-задълбочен и точен поглед върху състоянието на играчите в реално време – още една крачка към модерното управление и развитие на отбора“, съобщиха още от русенския клуб.

„Драконите“ започнаха подготовка за пролетния дял от първенството на Втора лига на 5 януари и в момента са на лагер в Поморие. Отборът, ръководен от старши треньора Георги Чиликов, изигра до момента две контроли, в които победи втородивизионния румънски КС Динамо (Букурещ) с 5:0 и Ямбол 1915 от Югоизточната Трета лига с 2:0. Следващата проверка на русенския тим е на 24 януари, събота, от 14:00 часа на стадиона в Каблешково срещу елитния Спартак (Варна).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак и Дунав все пак ще играят един срещу друг

Спартак и Дунав все пак ще играят един срещу друг

  • 23 яну 2026 | 17:30
  • 1057
  • 0
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 23 яну 2026 | 17:30
  • 48147
  • 11
Монтана завърши наравно със седмия в Косово

Монтана завърши наравно със седмия в Косово

  • 23 яну 2026 | 17:25
  • 960
  • 0
Илиан Илиев остана доволен и похвали младите в Черно море

Илиан Илиев остана доволен и похвали младите в Черно море

  • 23 яну 2026 | 17:18
  • 1079
  • 1
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 23 яну 2026 | 17:00
  • 22699
  • 11
Янтра привлече бивш младежки национал

Янтра привлече бивш младежки национал

  • 23 яну 2026 | 16:35
  • 1495
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 48347
  • 233
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 30471
  • 56
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Започнаха мачовете при мъжете и жените

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Започнаха мачовете при мъжете и жените

  • 24 яну 2026 | 01:58
  • 421
  • 0
Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

  • 23 яну 2026 | 23:43
  • 6734
  • 48
Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

  • 23 яну 2026 | 23:29
  • 1871
  • 0
Баркола спаси ПСЖ от огромен гаф срещу предпоследния и качи шампионите на върха поне за 24 часа

Баркола спаси ПСЖ от огромен гаф срещу предпоследния и качи шампионите на върха поне за 24 часа

  • 23 яну 2026 | 23:11
  • 5101
  • 1