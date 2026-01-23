Популярни
Елица Атанасийевич и Паниониос на 1/4-финал за Купата на Гърция

  • 23 яну 2026 | 23:20
Елица Атанасийевич и Паниониос на 1/4-финал за Купата на Гърция

Националката Елица Атанасийевич и нейният Паниониос се класираха за 1/4-финалите на турнира за Купата на Гърция. Воденият от Драган Нешич отбор надигра категорично като гост Тетис с 3:0 (25:19, 25:14, 25:22) в мач от 1/8-финалите на турнира.

По този начин Паниониос, който спечели трофея през миналия сезон, очаква жребия за 1/4-финалите в понеделник (26 януари), за да разбере следващия си съперник.

Елица Атанасийевич игра стабилно цял мач и се отчете с 12 точки (3 блока, 38% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +8) за успеха.

Полина Рахимова отново бе над всички за Паниониос със страхотните 20 точки (1 блок, 3 аса и 67% ефективност в атака - +15) за победата.

За тима на Тетис Асимина Николояни приключи с 15 точки.

