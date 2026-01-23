Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Министърът в оставка с коментар за казуса с Лалова

Министърът в оставка с коментар за казуса с Лалова

  • 23 яну 2026 | 22:11
  • 303
  • 1
Министърът в оставка с коментар за казуса с Лалова

Спортният министър в оставка Иван Пешев коментира информациите за Ивет Лалова и уличаването й в употреба на допинг. Пешев публикува изявлението си на официалната страница на Министерството на младежта и спорта във Facebook.

“Във връзка с появилата се информация за положителна допинг проба на една от най-емблематичните фигури на българската лека атлетика – Ивет Лалова, взета по време на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. установена при повторен анализ десет години по-късно, като министър на младежта и спорта искам да заявя, че категорично заставам зад Ивет Лалова и нейното право на справедлив, обективен и прозрачен процес по изясняване на всички обстоятелства, свързани със случая.

Ивет е спортист с безупречна репутация, дългогодишна международна кариера, доказан професионализъм и спортсменство. В продължение на повече от две десетилетия тя е символ на честна игра, дисциплина, силна отдаденост към спорта, прославяла многократно България пред света.

Пробата и повторният й анализ десет години след Олимпийските игри в Рио де Жанейро, поставя редица въпроси – както относно методологията, така и относно възможностите за ефективна защита на спортистите след такъв дълъг период от време. Истината следва да бъде установена чрез обективен, справедлив и прозрачен процес.

Ивет Лалова е пример за поколения млади спортисти, а нейният принос към България е значим и е записан в световната спортна история.

Българският спорт дължи уважение и подкрепа на своите шампиони”, написа Пешев.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Габи Петрова подкрепи Ивет Лалова: Когато сияеш дразниш онези, които живеят в тъмнина!

Габи Петрова подкрепи Ивет Лалова: Когато сияеш дразниш онези, които живеят в тъмнина!

  • 23 яну 2026 | 18:55
  • 609
  • 2
Олимпийската шампионка обяви, че е бременна

Олимпийската шампионка обяви, че е бременна

  • 23 яну 2026 | 12:11
  • 2404
  • 1
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 42518
  • 100
Бивша рекордьорка в маратона сменя Кения с Турция за ЛА 2028

Бивша рекордьорка в маратона сменя Кения с Турция за ЛА 2028

  • 22 яну 2026 | 18:49
  • 1298
  • 0
35-годишният Робъртсън покри норматива на 60 метра за Световното в зала

35-годишният Робъртсън покри норматива на 60 метра за Световното в зала

  • 22 яну 2026 | 17:01
  • 1178
  • 0
Дуплантис и Стол с отличия на Шведската спортна гала за 2026 г.

Дуплантис и Стол с отличия на Шведската спортна гала за 2026 г.

  • 22 яну 2026 | 16:40
  • 487
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интер 3:2 Пиза, пълен обрат за "нерадзурите" още през първата част

Интер 3:2 Пиза, пълен обрат за "нерадзурите" още през първата част

  • 23 яну 2026 | 21:46
  • 2482
  • 10
Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 44886
  • 208
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 27372
  • 48
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 59738
  • 158
Оксер 0:0 ПСЖ, домакините пропуснаха най-чистото си положение!

Оксер 0:0 ПСЖ, домакините пропуснаха най-чистото си положение!

  • 23 яну 2026 | 21:01
  • 1700
  • 1
Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 18635
  • 15