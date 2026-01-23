Министърът в оставка с коментар за казуса с Лалова

Спортният министър в оставка Иван Пешев коментира информациите за Ивет Лалова и уличаването й в употреба на допинг. Пешев публикува изявлението си на официалната страница на Министерството на младежта и спорта във Facebook.

“Във връзка с появилата се информация за положителна допинг проба на една от най-емблематичните фигури на българската лека атлетика – Ивет Лалова, взета по време на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. установена при повторен анализ десет години по-късно, като министър на младежта и спорта искам да заявя, че категорично заставам зад Ивет Лалова и нейното право на справедлив, обективен и прозрачен процес по изясняване на всички обстоятелства, свързани със случая.

Ивет е спортист с безупречна репутация, дългогодишна международна кариера, доказан професионализъм и спортсменство. В продължение на повече от две десетилетия тя е символ на честна игра, дисциплина, силна отдаденост към спорта, прославяла многократно България пред света.

Пробата и повторният й анализ десет години след Олимпийските игри в Рио де Жанейро, поставя редица въпроси – както относно методологията, така и относно възможностите за ефективна защита на спортистите след такъв дълъг период от време. Истината следва да бъде установена чрез обективен, справедлив и прозрачен процес.

Ивет Лалова е пример за поколения млади спортисти, а нейният принос към България е значим и е записан в световната спортна история.

Българският спорт дължи уважение и подкрепа на своите шампиони”, написа Пешев.