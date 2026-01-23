Страхотна последна обиколка донесе победата в Нове Место на Бреза-Буше

Със страхотни финални 2.5 километра Жустин Бреза-Буше спечели победата в днешната къса индивидуална надпревара на 12.5 километра от Световната купа по биатлон при дамите в Нове Место на Мораве (Чехия).

Французойката допусна една грешка във втората си стрелба от положение легнал и в началото на финалната обиколка изоставаше с 1.1 секунди от своята сънародничка Лу Жанмоно, която също имаше един пропуска, но в последната стрелба. Предимството обаче беше на страната на Бреза-Буше, която се движеше на минута зад Жанмоно и получаваше актуална информация за разликата между двете, което ѝ помогна да спечели. При пресичането на финалната линия Бреза-Буше завърши на 1.4 секунди пред Жанмоно, която остана на второто място.

Justine Braisaz-Bouchet rounding into winning form weeks before the season highlight? ... *pretends to be shocked* 👀🤩



What a week for @fedfranceski so far - 2 double victories!



Tune in for the Women's Short Individual on https://t.co/qs3USVtsHh 🙌 pic.twitter.com/cRLeFqhwFS — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 23, 2026

Трета, но на 1:02.2 минути от победителката, се класира носителката на големия кристален глобус Франциска Пройс (Германия), която допусна по една грешка в последните си две стрелби. Германката изпревари с 4.6 секунди Анна Магнусон (Швеция) в спора за последното място на подиума, след като и шведката натрупа общо 90 наказателни секунди със своите два пропуска, допуснати в двете стрелби от положение легнал.

В днешното състезание България участва със само една биатлонистка, 18-годишната Рая Аджамова, за която това беше дебют в индивидуално състезание в Световната купа. Младата състезателка направи общо пет пропуска в своите четири стрелби и завърши 89-та от 92 завършили биатлонистки с пасив от 8:30.0 спрямо победителката. Причината България да бъде представена само от една биатлонистка в Нове Место е фактът, че водещите ни състезатели и при мъжете, и при жените са на подготвителен лагер в Италия преди Олимпийските игри в Милано – Кортина идния месец.

В генералното класиране за Световната купа при дамите водачка със 793 продължава да е Жанмоно, която води със 192 пункта пред финландката Суви Минкинен, която завърши 22-ра днес с четири пропуска. Трета на 217 точки зад водачката е Марен Киркайде (Норвегия), която също пропуска стартовете в Нове Место.

Жанмоно е водачка и в класирането в индивидуалната дисциплина, в която със 130 точки тя има аванс от 24 пред завършилата на 25-то място днес Доротея Вирер (Италия). Трета на 40 пункта зад водачката е днешната победителка Бреза-Буше.

Програмата на шестия кръг от Световната купа по биатлон продължава утре с двете смесени щафети. От 14:15 часа българско време е предвидена единичната смесена щафета, а в 16:10 часа трябва да започне и класическата смесена щафета на 4 по 6 километра.