Диего Коща: Конте е най-лошото, което може да ти се случи

Бившият нападател на Челси и Атлетико Мадрид Диего Коща разказа за периода си в Лондон, в който работи с Антонио Конте. Бразилецът отбеляза 20 гола в първенството през сезон 2016-2017 и имаше основна заслуга “сините” да станат шампиони. Следващото лято обаче Конте заявява на играча, че няма да разчита на него и той се връща в Атлетико Мадрид.

“Не е нормално за един треньор да не разчита на голмайстора си. Обясних, че не заслужавам подобно отношение след приноса ми за успехите на Челси. Той ми каза, че подобно поведение е недопустимо”, сподели Коща в подкаста на Джон Оби Микел.

“Вероятно си е имал някакви скрити мотиви, защото знаеше колко нечестна е ситуацията. Като човек той е най-лошото нещо, което може да имаш ежедневно. Той няма доверие в другите. Мисли си, че знае всичко. Не се радваш на тренировките с него. Той през цялото време е ядосан, гледа мрачно, изпълнен е с горчивина. Вероятно не получава секс вкъщи”, допълни той.

“Жалко е, защото се чувствах много щастлив в Челси. Но не исках да създавам проблем на клуба. Съотборниците ми искаха да се върна. Никой от тях не го харесваше. Затова не се задържа дълго. Титлата, която спечели с Челси, я спечели с мен за негово нещастие”, каза още бразилецът.